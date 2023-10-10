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İhbar süresi hafta sonu sayılır mı? 2 haftalık ihbar süresinin hesaplanması nasıl yapılır?

İhbar süreleri, iş kanunlarına göre belirlenen önemli bir konudur. Hafta sonları da dahil olmak üzere, ihbar sürelerinin hesaplanması ve kullanılması, işçi hakları ve işverenlerin yükümlülükleri açısından büyük bir öneme sahiptir. İşçilerin işten ayrılma veya işverenlerin işçiyi çıkarma durumlarında ihbar sürelerine dikkat etmeleri önemlidir.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 15:13 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 15:13
İhbar süresi hafta sonu sayılır mı? 2 haftalık ihbar süresinin hesaplanması nasıl yapılır?

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İhbar süreleri, iş kanunları ve çalışan hakları açısından büyük bir öneme sahiptir. İşçilerin istifa etmeyi düşündüklerinde ve işverenlerin çalışanlarını işten çıkarmayı düşündüklerinde, ihbar süreleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca, ihbar sürelerinin hesaplanması ve kullanılması konuları da büyük bir önem taşır.

Bir işçi için işten ayrılma kararı almak her zaman kolay değildir. Ancak, bir işçi işten ayrılmaya karar verdiğinde ihbar süresine dikkat etmelidir. İhbar süresini göz ardı etmek, hem işveren hem de işçi için olumsuz sonuçlara yol açabilir.

İhbar süresi, işverene ve diğer işçilere işten ayrılma kararının önceden bildirilmesine olanak tanır. Bu, işverenin işçi yerine yeni bir işçi bulma sürecine hazırlık yapmasına yardımcı olur. Ayrıca, işçiye işten ayrılma sürecini düzgün bir şekilde tamamlama fırsatı sunar.

İhbar Süreleri ve Hafta Sonları

İhbar sürelerinin hesaplanmasında, hafta sonları da dahil edilir. Yani, bir işçinin işten ayrılacağı tarih, hafta sonuna denk geliyorsa, bu süre hafta sonu da dahil olmak üzere hesaplanır. İşverenler, işçilere işten çıkış bildirimini hafta sonu dahil olacak şekilde yapmak zorundadır.

İhbar Sürelerinin Hesaplanması

İhbar süreleri, çalışanın hizmet süresine göre belirlenir. Örneğin, altı aydan az hizmet süresi olan bir işçi için ihbar süresi 14 gündür. Altı aydan on sekiz aya kadar hizmet süresine sahip olanlar için ihbar süresi 28 gündür. On sekiz aydan otuz altı aya kadar olan hizmet süresi için ihbar süresi 42 gündür.

İşçinin Kendi İstifa Etmesi ve İhbar Süresi

Bir işçi, kendi istifa etmeyi düşündüğünde, ihbar süresine uygun davranmalıdır. İhbar süresi dolmadan işten ayrılan bir işçi, işverene ihbar tazminatı ödemez. Ancak, işçi ihbar süresine uymadan işten ayrılırsa, işveren ihbar tazminatı talep edebilir.

İhbar süreleri, işçi hakları ve işverenlerin yükümlülükleri açısından büyük bir öneme sahiptir. Hem işçiler hem de işverenler, ihbar sürelerine dikkat etmelidirler. İşten ayrılma veya işten çıkarma durumlarında, kanunlara uygun şekilde ihbar süreleri hesaplanmalı ve kullanılmalıdır. Bu, hem işçilerin hem de işverenlerin haklarını korumalarına yardımcı olur.

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