İhbar süresi hafta sonu sayılır mı? 2 haftalık ihbar süresinin hesaplanması nasıl yapılır?

İhbar Süreleri ve Hafta Sonları İhbar sürelerinin hesaplanmasında, hafta sonları da dahil edilir. Yani, bir işçinin işten ayrılacağı tarih, hafta sonuna denk geliyorsa, bu süre hafta sonu da dahil olmak üzere hesaplanır. İşverenler, işçilere işten çıkış bildirimini hafta sonu dahil olacak şekilde yapmak zorundadır.

İhbar Sürelerinin Hesaplanması İhbar süreleri, çalışanın hizmet süresine göre belirlenir. Örneğin, altı aydan az hizmet süresi olan bir işçi için ihbar süresi 14 gündür. Altı aydan on sekiz aya kadar hizmet süresine sahip olanlar için ihbar süresi 28 gündür. On sekiz aydan otuz altı aya kadar olan hizmet süresi için ihbar süresi 42 gündür.

İşçinin Kendi İstifa Etmesi ve İhbar Süresi Bir işçi, kendi istifa etmeyi düşündüğünde, ihbar süresine uygun davranmalıdır. İhbar süresi dolmadan işten ayrılan bir işçi, işverene ihbar tazminatı ödemez. Ancak, işçi ihbar süresine uymadan işten ayrılırsa, işveren ihbar tazminatı talep edebilir.

İhbar süreleri, işçi hakları ve işverenlerin yükümlülükleri açısından büyük bir öneme sahiptir. Hem işçiler hem de işverenler, ihbar sürelerine dikkat etmelidirler. İşten ayrılma veya işten çıkarma durumlarında, kanunlara uygun şekilde ihbar süreleri hesaplanmalı ve kullanılmalıdır. Bu, hem işçilerin hem de işverenlerin haklarını korumalarına yardımcı olur.