Başvur 8 yıl erken emekli ol! Onlarca meslekte erken emeklilik yıpranma payı olan meslekler listesi 2022 açıklandı

SGK-SSK ve Bağkur'lu olarak emekli olmak, kişilerin bir numaralı planları arasında yer almaktadır. Bu planın gerçekleşmesi amacıyla ise SGK doğrultusundan belirlenmiş olan yaş, sigortalı olma zamanı ve prim ödemesi şartlarının sağlanması gerekmektedir. SGK emekli olmak isteyen kişiler bağlamında belirlemiş bulunduğu şartları, birtakım hallerde esnetmektedir. Bu durumların başında ise vatandaşın yer aldığı meslek grubunun çalışma şartları gelmektedir. Kısacası, birtakım meslek gruplarında istihdam edilmiş olan vatandaşlara SGK tarafından erken emekli olma hakkı tanınır.