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    • SGK
    • 29.01.2022 08:40
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    • 29.01.2022 08:40
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    Başvuranlara SGK tek kalemde toplu olarak ödüyor! Kimse bilmiyor! Sigorta girişi olanlara nakit para banka hesabınıza yatıyor!

    Emekli olmak hedefiyle uzun yıllar beklemektense SGK'dan prim iadesi almak isteyenler bu ödemelerin koşullarını merak ediyorlar. Sigortalı olarak rastgele bir işte çalışmamak ya da kendi işini yapmıyor olmak gerekir. Emeklilik hedefiyle gerekli olan hizmet zamanı ve yaş şartlarını tamamlaması şarttır. Hizmet vakti erkekler amacıyla 25 yıl; kadınlar hedefiyle 20 yıl olarak belirlenmiştir. Peki SGK'dan prim iadesi nasıl hesaplamaları yapılır ve ödenen primler nasıl geri alınır?

    takvim.com.tr
    Kimse bilmiyor! Başvuranlara tek kalemde toplu ödeniyor

    Türkiye'de emeklilik sisteminde çok defa farklılık yapılmasında ötürü birtakım çalışanlar emekli olma umutlarını kaybettiler. Emeklilik yaşının artması ile çalışanlar ödedikleri primlerin iadesine dair incelemelere başladılar. Arada sırada de prim gün miktarını dolduramayacakları belli olanlar emekli olamayacakları amacıyla ödedikleri primleri geri alabilmek istiyorlar. Peki SGK'dan prim iadesi alınabilir mi? SGK'dan prim iadesi alabilmek amacıyla ne yapılmalıdır?

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    Çalışanların bir gün emekli olabilmeleri bağlamında her ay belirli oranda prim ödemesi yapılmaktadır. Çoğunlukla de bu prim ödemeleri işverenler doğrultusundan çalışanlar adına yapılmaktadır. Fakat detaylı nedenlerle emekli olamayacaklarını fikir edinenler primlerini geri alabilmek için "SGK primimi nasıl geri alabilirim" sorusuna yanıt arıyorlar. Öncelik ile belirli şartlar karşılanırsa SGK toplu prim ödemesi yapmaktadır. Bunun önünde bir kanuni engel bulunmamaktadır. Burada ilgi edilecek çok mühim bir detay bulunmaktadır.

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    SGK çalışanların daha daha eskiden yatırdıkları primlerinin iadesini yapmaktadır. Fakat bu toplu prim iadesini herkes alamamaktadır. Toplu prim iadesi alabilmek amacıyla o çalışanın rastgele bir şekilde emekli olma ihtimalinin olmaması gerekir. Eğer çalışan emeklilik şansını kaçırmamışsa prim iadesini geri alamaz. Yalnız uzun seneler çalışsa da emekli olmayacak çalışanlar bir müracaat ile SGK'dan ödedikleri primleri geri alabilmekteler.

    SGK'ya yatırılan primlerin geri alınması emeklilik şansının kalmaması ve bu hususta müracaat yapılması ile mümkündür. Bu tarafta hareket edenler prim ödemelerini geri alabiliyorlar. Fakat burada da hatalı bir bilgi bulunmaktadır. Prim iadesinde çalışanlar bütün primlerin iadesini alamazlar. İşveren doğrultusundan sağlık bağlamında yatırılan primler iade edilmemektedir. Keza işveren adına yatırılan primler de çalışanlara iade edilmez. Yalnızca sigortalı çalışanın emekli olabilmesi için yatırılan primler iade edilmektedir. misal verilebilecek olunursa bir işverenin bir çalışan amacıyla yatırdığı sigorta primi şayet o çalışan 4'A'lıysa yüzde 14'e karşılık gelmektedir. Diğer yatırılan primler rastgele bir şekilde iade alınamaz.

        SGK'DAN TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?

        Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine bağlı olarak hizmet akdine tabi olan 4A (SSK), kendi hesabına bağlı olan 4B (BAĞ-KUR) ile 1 Ekim 2008 ardından memuriyete başlayan 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsündeki kişilerin toplu ödeme almasına izin verilir. Bu vatandaşların rastgele bir amaçla işte ayrılması, iş konumunu kapatması ve yaşlılık aylığı bağlanması amacıyla lüzumlu yaş şartını yerine getirmesine karşın emeklilik hakkını elde edememesi durumunda SGK'dan prim iadesi yapılır.

        SGK PRİM İADESİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        SGK prim iadesi ile ilgili misal bir hesaplama ne kadar prim iadesi alınabileceğini meydana koymaktadır. 2016 senesinde asgari ücretle 18 ay süresince 4/A'lı sigortalı olarak çalışan bir işçi yalnızca yüzde 9'a karşılık gelmektedir. Bu işçi kendisi amacıyla ödenen sigorta priminin aylık 148 TL'Lik bölümünü alabilmektedir. 18 ay hesaplanınca da alacağı prim iadesi 2.664 TL olmaktadır.
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        Haberler SGK Başvuranlara SGK tek kalemde toplu olarak ödüyor! Kimse bilmiyor! Sigorta girişi olanlara nakit para banka hesabınıza yatıyor!
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