Başvuranlara SGK tek kalemde toplu olarak ödüyor! Kimse bilmiyor! Sigorta girişi olanlara nakit para banka hesabınıza yatıyor!

Türkiye'de emeklilik sisteminde çok defa farklılık yapılmasında ötürü birtakım çalışanlar emekli olma umutlarını kaybettiler. Emeklilik yaşının artması ile çalışanlar ödedikleri primlerin iadesine dair incelemelere başladılar. Arada sırada de prim gün miktarını dolduramayacakları belli olanlar emekli olamayacakları amacıyla ödedikleri primleri geri alabilmek istiyorlar. Peki SGK'dan prim iadesi alınabilir mi? SGK'dan prim iadesi alabilmek amacıyla ne yapılmalıdır?
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Çalışanların bir gün emekli olabilmeleri bağlamında her ay belirli oranda prim ödemesi yapılmaktadır. Çoğunlukla de bu prim ödemeleri işverenler doğrultusundan çalışanlar adına yapılmaktadır. Fakat detaylı nedenlerle emekli olamayacaklarını fikir edinenler primlerini geri alabilmek için "SGK primimi nasıl geri alabilirim" sorusuna yanıt arıyorlar. Öncelik ile belirli şartlar karşılanırsa SGK toplu prim ödemesi yapmaktadır. Bunun önünde bir kanuni engel bulunmamaktadır. Burada ilgi edilecek çok mühim bir detay bulunmaktadır.
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SGK çalışanların daha daha eskiden yatırdıkları primlerinin iadesini yapmaktadır. Fakat bu toplu prim iadesini herkes alamamaktadır. Toplu prim iadesi alabilmek amacıyla o çalışanın rastgele bir şekilde emekli olma ihtimalinin olmaması gerekir. Eğer çalışan emeklilik şansını kaçırmamışsa prim iadesini geri alamaz. Yalnız uzun seneler çalışsa da emekli olmayacak çalışanlar bir müracaat ile SGK'dan ödedikleri primleri geri alabilmekteler.
SGK'ya yatırılan primlerin geri alınması emeklilik şansının kalmaması ve bu hususta müracaat yapılması ile mümkündür. Bu tarafta hareket edenler prim ödemelerini geri alabiliyorlar. Fakat burada da hatalı bir bilgi bulunmaktadır. Prim iadesinde çalışanlar bütün primlerin iadesini alamazlar. İşveren doğrultusundan sağlık bağlamında yatırılan primler iade edilmemektedir. Keza işveren adına yatırılan primler de çalışanlara iade edilmez. Yalnızca sigortalı çalışanın emekli olabilmesi için yatırılan primler iade edilmektedir. misal verilebilecek olunursa bir işverenin bir çalışan amacıyla yatırdığı sigorta primi şayet o çalışan 4'A'lıysa yüzde 14'e karşılık gelmektedir. Diğer yatırılan primler rastgele bir şekilde iade alınamaz.