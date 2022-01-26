Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A-4B-4C emekli ek ödeme tutarı nedir? 2022 SGK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı hesaplama

Milyonlarca emekli zamlı maaşları hakkında araştırmalara devam ediyor. 2022 zamlı emekli maaş farkı gündemde sık sık takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan kişilerin aylıklarında oluşan fark tutarlarının 27 Ocak'ta ödeneceğini açıkladı. Bu fark tutarları hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka ve PTT hesaplarına gönderilecek. Bu kapsamda emekli maaşlarına dair bazı bilgiler merak edildi. Peki, 27 Ocak 2022 ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı ne kadar? 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Emekli sandığı maaş farkları yattı mı? İşte merak edilen soruların cevapları!
HARP VE VAZİFE MALULLERİNE YAPILACAK 2021 YILI EK ÖDEMELERİ İLE EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDA EMEKLİ, MALUL, VAZİFE MALULÜ, DUL VEYA YETİM AYLIĞI ALANLARIN 2022 YILI OCAK AYI ZAM FARKLARININ ÖDENMESİ
(1)Aylık Farkı Ödemesi;
5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir. Buna göre;
Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında,
aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 3.648.011.335,11 TL'dir.
5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.