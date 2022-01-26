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    • Ekonomi
    • 27.01.2022 10:18
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    • 27.01.2022 10:18
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    Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A-4B-4C emekli ek ödeme tutarı nedir? 2022 SGK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı hesaplama

    2022 zamlı emekli maaş farkı gündemde sıklıkla araştırıyor. Peki Emekli maaşı 2022 ne kadar, emekli maaşı farkları ne zaman yatacak? Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka ve PTT hesaplarına gönderilecek. Peki, 27 Ocak emekli zammı 2022: Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A-4B-4C emekli ek ödeme tutarı nedir? İşte 2022 SGK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı hesaplama ekranı!

    takvim.com.tr
    Ne kadar emekli maaşı alırım?

    Milyonlarca emekli zamlı maaşları hakkında araştırmalara devam ediyor. 2022 zamlı emekli maaş farkı gündemde sık sık takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan kişilerin aylıklarında oluşan fark tutarlarının 27 Ocak'ta ödeneceğini açıkladı. Bu fark tutarları hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka ve PTT hesaplarına gönderilecek. Bu kapsamda emekli maaşlarına dair bazı bilgiler merak edildi. Peki, 27 Ocak 2022 ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı ne kadar? 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Emekli sandığı maaş farkları yattı mı? İşte merak edilen soruların cevapları!

    HARP VE VAZİFE MALULLERİNE YAPILACAK 2021 YILI EK ÖDEMELERİ İLE EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDA EMEKLİ, MALUL, VAZİFE MALULÜ, DUL VEYA YETİM AYLIĞI ALANLARIN 2022 YILI OCAK AYI ZAM FARKLARININ ÖDENMESİ

    (1)Aylık Farkı Ödemesi;

    5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir. Buna göre;

    Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

    Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

    Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

    Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

    Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında,

    aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 3.648.011.335,11 TL'dir.

    5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

        (2) 2021 Yılı Ek Ödemesi;

        5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79'uncu maddesi gereğince; harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme ödenmektedir. Bu kapsamdaki 59.258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308.742.058,77 TL'dir.

        Maluliyet Derecesi

        Ödenecek Tutar (TL)

        1

        9.417,80

        2

        8.476,02

        3

        7.298,80

        4

        6.592,46

        5

        5.886,13

        6

        5.179,79

        5.179,79 TL ile 9.417,80 TL arasında değişen 2021 yılı ek ödeme tutarları harp veya vazife malulleri ile hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        EMEKLİ MAAŞI ZAM TABLOSU

        BAĞ-KUR (ESNAF) 1.912 liradan 2.500 TL'ye çıkıyor.
        BAĞ-KUR (TARIM) 1.802 liradan 2.500 TL'ye çıkıyor.
        SSK (2000 ÖNCESİ) 2.624 liradan 3.290 TL'ye çıkıyor.
        SSK (2000 SONRASI) 1.627 liradan 2.500 TL'ye çıkıyor.

        EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

            MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

            Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

            4A, 4B VE 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

            4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgu yapabiliyor. 4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görebilecekler.

            Sayfadan hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.

            4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.
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