Ve netleşti! TC kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar başvuru yapabilir! 5.000 TL'ye kadar hemen para yatacak!

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi kapsamında, çalışan, emekli ve memur dahil olmak üzere çoğu kesimden vatandaş amacıyla bütün gereksinimlerine yönelik düşük faiz oranları ile kredi sağlamaktadır. Çalışanın Artısı Tüketici Kredisi ile %1,55'ten başlayan faiz oranları ile 36 ay vade alternatifi yayınlayan Ziraat Bankası, Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile de aynı oranlarda kredi sunar.

50 bin TL'ye kadar olan Tüketici Kredisi kapsamında ise 36 ay vade seçenekleriyle %1,94'ten başlayan faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri uygulanmaktadır. Türkiye'nin en köklü kamu bankası olan Ziraat Bankası, her kesimden vatandaşın acil nakit ihtiyaçları için en iyi oranlara sahip kredi fırsatlarından yararlanmasını sağlıyor. Tüketici Ürün Paketi ile 50 bin TL ve üzerinde krediler için %1,89 faiz oranları uygulanmaktadır.