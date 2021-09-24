Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 25.09.2021 08:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.09.2021 08:27
    ABONE OL

    1800-3600 ve 4500 günden emeklilik nedir? SGK'lı kadın ve erkek için 3600 günden emekli olma ve başvuru şartları açıklandı!

    Emekli olmak her çalışanın en büyük hayallerinden biri. Emekli olmak amacıyla prim gün sayısı, çalışma senesi ve emeklilik yaşı gibi şartları sağlamak gerekiyor. Fakat birtakım hallerde da emekli olabilirsiniz. 1800, 3600 ve 4500 prim gününün tamamlanması ile eş güdümlü emekli olunabilir. Peki ne vakit emekli olurum? Çalışan vatandaşlar ne vakit emekli olacaklarını her gün internetten sorguluyor. SGK'nın internet sayfasında tespit edilen 'Emekli Maaşı Hesaplama' robotuyla emeklilik maaşları öncesinden ön görü edilebiliyor. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri amacıyla program formunu doldurması gerekecektir.

    SGK’lı kadın ve erkek için 3600 günden emekli olma ve başvuru şartları açıklandı!

    3600 günden emekli olma şartları ve müracaat koşulları hususu ile ilgili karışıklığa sebep olan en büyük etkenlerden birisi 3600 günden emeklilik amacıyla aranan şartın yalnızca 3600 gün prim ödemiş olmak değil aynı vakitte söz hususu yasanın çıkarıldığı 8 Eylül 1999 tarihinden evvelce bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmak olduğundan kaynaklanır. Fakat yaşı doldurup prim gün miktarını doldurmamış olanlar nasıl emekli olabileceklerini merak etmektedir. Emekli olmak isteyip prim günleri yetersiz gelenler amacıyla birtakım şartların oluşturulması durumunda emeklilik imkânı sağlanıyor. İşte 1800, 3600 ve 4500 günden emeklilik şartları da burada döneme giriyor.

    3600 GÜNDEN EMEKLİLİK NASIL YAPILIR?

    Nasıl 3600 günden emekli olunabileceği konusunda en başta SGK müdürlüğünden bilgi almak mümkün. 3600 günden emekli olmak için öncellikle kanunen belirlenmiş yaş şartını sağlamış olmak gerekiyor. Daha sonra şayet söz konusu ise hizmet birleştirme yapmak son derece önemli zira hizmet birleştirme ile 4A statüsüne eklenen prim gün sayısı da 3600 günü doldurmaya veya 3600 günü geçerek daha fazla emekli maaşı alabilmeye imkan tanıyor.

    3600 günden emeklilik ilgili kanunla bir sefere mahsus olarak 31 Aralık 2011 tarihinden ince 3600 prim gününü doldurmuş çalışanlara özel bir hak olarak tanındı. Zira bu yasadan hemen sonra da emeklilik yaşı hem kadınlarda hem erkeklerde kademeli olarak yükseltildi. Buna göre emeklilik şartı 3600 prim gününü doldurduktan sonra erkeklerde 56'dan 60 yaşına kadınlarda ise 54 yaşından 58 yaşına kademeli olarak çıkarıldı. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

    3600 GÜNDEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    3600 günden emekliliğe nasıl başvurulacağı hakkında öncellikli muhatap SGK olarak karşımıza çıkıyor. 3600 prim gününü doldurmuş ve gerekli yaş şartını sağlayan kişiler SGK'ya bir dilekçe ile başvurarak emekliliklerini isteyebiliyorlar. Burada 3600 günden emeklilik işlemlerinin biraz yavaş yapıldığını ve 6 ay ile 1 seneye kadar zaman alabildiğini hatırlatmak gerekiyor.

    ERKEKLERİN SSK'DAN 3600 GÜNE GÖRE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

    1-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,
    2-En az 3600 gün prim ödemiş olmak,

    Aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.

    24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında
    24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında
    3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında
    24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında
    24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında


        KADINLARI SSK'DAN 3600 GÜNE GÖRE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

        1-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,
        2-En az 3600 gün prim ödemiş olmak,

        Aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.

        24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında
        24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında
        3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında
        24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında

        1800 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

        4A, 4B ve 4C sigorta koluna bağlı bulunan çalışanların malulen emekli olabilmeleri için en az 10 yıl boyunca çalışıyor olmaları gerekir.

        Kişilerin 10 yıllık çalışma süresi içerisinde, en az 1800 günlük prim ödemesine sahip olmaları istenmektedir.

        Sağlık kurulu tarafından hazırlanan rapordaki iş gücü kaybının, en az %60 olması zorunlu tutulmuştur.

        Malulen emekli olmaya sebep olan durumun, sigortalılık süresi içerisinde ve işe aşladıktan sonra gerçekleşmesi gerekmektedir.

        4A sigortalıların, malullük durumunun ortaya çıkmasından itibaren işten ayrılmış olmaları gerekmektedir.

        4B sigortasına sahip olan kişilerin, ticaret faaliyetlerine devam etmemesi gerekir. BAĞ-KUR sigortalılarının, SGK prim borcu bulunmamalıdır.

        4C sigortalı kişilerin, rahatsızlıktan sonra işten ayrılması gerekmektedir.

        Yurt dışında çalışmaya başladığı tespit edilen malulen emeklilerin emekli maaşları kesilecek ve kişiler malullük haklarını kaybedecektir.


        4500 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

        Tüm vatandaşlar çalışmalarının karşılığı olan emekliliğin hayalini kurar. Emeklilik için gerekli şartlar, sigortalılık süresi, yaş haddi ve prim ödemesidir. Bu şartlar tamamlandığı takdirde emekli olan vatandaşlar bazı durumlarda çalışma süreleri boyunca yeterli prim gününü dolduramayabiliyor. Bu vatandaşlar için ise bazı imkânlar bulunmaktadır. Çalışma süresini ve yaşını doldurmuş vatandaşlar için 4500 günle emeklilik formülü ortaya çıkar.

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş haddinden emekli olabilmeyi sağlamaktadır. Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra olan vatandaşlar 4A (SSK) kapsamında emekli olabilir, bunun için 4500 günü tamamlaması yeterli olacaktır.

        ERKEN EMEKLİLİK

        Herkesi kapsayan, genel bir erken emeklilik programı söz hususu olmamakla birlikte, emeklilik şartlarını normalden daha erken bir tarihe çekebilecek meşru imkanların değerlendirilerek öngörülen tarihten daha evvelce emekli olunabilmesine erken emeklilik denilmektedir.
        Başka bir ifade ile SGK mevzuatı kapsamında borçlanma hakkı olanların, bu süreleri dair prim ödemesi yapıp emeklilik tarihini öne çekmesidir.
        Genellikle, doğum borçlanması, askerlik borçlanması ya da yurtdışı borçlanma gibi hakları olanların bu süreleri borçlanarak prim günü kazanıp, normalden daha erken tarihte emekli olmaları ve Bu sayede erken emeklilik hakkını kazanmaları mümkündür.

        TÜM ERKEN EMEKLİLİK HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Koronavirüste son durum
        Haberler SGK 1800-3600 ve 4500 günden emeklilik nedir? SGK'lı kadın ve erkek için 3600 günden emekli olma ve başvuru şartları açıklandı!
            SON DAKİKA