1800-3600 ve 4500 günden emeklilik nedir? SGK'lı kadın ve erkek için 3600 günden emekli olma ve başvuru şartları açıklandı!

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK NASIL YAPILIR?

Nasıl 3600 günden emekli olunabileceği konusunda en başta SGK müdürlüğünden bilgi almak mümkün. 3600 günden emekli olmak için öncellikle kanunen belirlenmiş yaş şartını sağlamış olmak gerekiyor. Daha sonra şayet söz konusu ise hizmet birleştirme yapmak son derece önemli zira hizmet birleştirme ile 4A statüsüne eklenen prim gün sayısı da 3600 günü doldurmaya veya 3600 günü geçerek daha fazla emekli maaşı alabilmeye imkan tanıyor.

3600 günden emeklilik ilgili kanunla bir sefere mahsus olarak 31 Aralık 2011 tarihinden ince 3600 prim gününü doldurmuş çalışanlara özel bir hak olarak tanındı. Zira bu yasadan hemen sonra da emeklilik yaşı hem kadınlarda hem erkeklerde kademeli olarak yükseltildi. Buna göre emeklilik şartı 3600 prim gününü doldurduktan sonra erkeklerde 56'dan 60 yaşına kadınlarda ise 54 yaşından 58 yaşına kademeli olarak çıkarıldı. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.