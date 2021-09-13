SGK-SSK'dan erken emeklilik detayı geldi! Milyonlarca kişiye hemen katılın! Bu şartlara uyanlar anında beklemeden emekli olacak…

Emekli olmak isteyen vatandaşlara çok rakamda hak sağlanıyor. Bu haklar çalışanların işe başlama tarihleri, çalışma müddetleri, sigortalılık gün satısı hem de sıhhat gidişatlarına göre şekilleniyor. SGK mevzuatına göre emekli olmak isteyen kişilerin tamamı; SGK prim ödeme, sigortalılık gün rakamı ve emin bir yaşa gelmiş olma koşulunu sağlamak zorundalar. Çalışanların iş hayatına başladığı ilk günden itibaren aklında görünen erken emeklilik kavramı sigortalıların emeklilik haklarına daha kısa sürede kavuşmalarını gerçekleştiren uygulamalar bütününe erken emeklilik denir.
SGK'DAN ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ
Emekli olmak isteyen vatandaş, 3.600 gün prim miktarını işlemiş olmalıdır.En az 15 sene vakitınce çalışılmış olmalıdır.4A 4B ve 4C sigorta gruplarından birisinde çalışmış olması gerekmektedir.Kişinin prim borcunun olmaması gerekmektedir.
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?
Emekli olmak amacıyla sağlanması gereken en mühim şart, yaştır. Erkek ve bayanların emeklilik yaşı, birbirinden farklıdır. Emekli olmak isteyen kişi, yaşını tamamiyle doldurmuş olmalıdır. Fakat, bütün bu şartların sağlanmış olmasına rağmen, 1999 senesinden evvelce işe başlayan bireylerin erken emekli olmak başvuruları kabul edilmemektedir.
1999 senesinden evvelce sigortalı olan bireylerin 3 bin 600 gününü tamamlamış oldukları kabul edilir. Bu sebeple 1999 senesinden sonra sigortalı olanlar daha avantajlıdır ve daha çok maaş alabilme ihtimaline sahiptir.Kadınlar Erkeklerden Daha Avantajlı!1999 senesinden evvelce sigortalı olarak işe başlayan bir bayan; lüzumlu şartları karşıladığı takdirde emekli olabilir.
Fakat mühim olan husus yaşıdır.2002 ve 2005 Mayıs ayları içersinde şartları karşılayan bayan çalışanlar 52 yaşında,2005 ve 2008 Mayıs ayları içersinde şartları karşılayan bayan çalışanlar 54 yaşında,2008 ve 2011 Mayıs ayları içersinde şartları karşılayan bayan çalışanlar 56 yaşında,2011 senesinden sonra tamamlayan bayan çalışanlar ise 58 yaşında emekli olabilir.
ERKEKLER NASIL EMEKLİ OLUR?
Erkeklerin erken emekli olabilmeleri amacıyla lüzumlu şartları sağlamaları ve 3 bin 600 prim gününü ödemeleri gerekmektedir. 3600 prim ödemesi ne vakit tamamlanmışsa; emeklilik yaşı da ona göre belirlenecektir.
Prim ödemesi 2002 ve 2005 yılları arasında tamamlanan erkekler 56 yaşında,2005 - 2008 seneleri arasında tamamlanan erkekler 57 yaşında,2008 - 2011 seneleri arasında tamamlanan erkekler 58 yaşında,2011 - 2014 seneleri arasında tamamlanan erkekler 59 yaşında,2014 senesinden sonra tamamlayanlar ise 60 yaşında emekli olabilirler.
ASKERLİK BORÇLANMASI VE DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİ OLMA
Erken emeklilik amacıyla sahip olunan emeklilik sisteminde çok sayıda basitlik bulunuyor. Bunların en çok bilineni erkek çalışanlar amacıyla askerlik borçlanması ve bayan çalışanlar amacıyla ise doğum borçlanmasıdır. Bunları kullanan çalışanlar erken emekli olma olanağı bulabiliyorlar.