SGK-SSK'dan erken emeklilik detayı geldi! Milyonlarca kişiye hemen katılın! Bu şartlara uyanlar anında beklemeden emekli olacak…



SGK'DAN ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Emekli olmak isteyen vatandaş, 3.600 gün prim miktarını işlemiş olmalıdır.En az 15 sene vakitınce çalışılmış olmalıdır.4A 4B ve 4C sigorta gruplarından birisinde çalışmış olması gerekmektedir.Kişinin prim borcunun olmaması gerekmektedir.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

Emekli olmak amacıyla sağlanması gereken en mühim şart, yaştır. Erkek ve bayanların emeklilik yaşı, birbirinden farklıdır. Emekli olmak isteyen kişi, yaşını tamamiyle doldurmuş olmalıdır. Fakat, bütün bu şartların sağlanmış olmasına rağmen, 1999 senesinden evvelce işe başlayan bireylerin erken emekli olmak başvuruları kabul edilmemektedir.

1999 senesinden evvelce sigortalı olan bireylerin 3 bin 600 gününü tamamlamış oldukları kabul edilir. Bu sebeple 1999 senesinden sonra sigortalı olanlar daha avantajlıdır ve daha çok maaş alabilme ihtimaline sahiptir.Kadınlar Erkeklerden Daha Avantajlı!1999 senesinden evvelce sigortalı olarak işe başlayan bir bayan; lüzumlu şartları karşıladığı takdirde emekli olabilir.

Fakat mühim olan husus yaşıdır.2002 ve 2005 Mayıs ayları içersinde şartları karşılayan bayan çalışanlar 52 yaşında,2005 ve 2008 Mayıs ayları içersinde şartları karşılayan bayan çalışanlar 54 yaşında,2008 ve 2011 Mayıs ayları içersinde şartları karşılayan bayan çalışanlar 56 yaşında,2011 senesinden sonra tamamlayan bayan çalışanlar ise 58 yaşında emekli olabilir.