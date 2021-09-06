Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK Bağ-Kur 4A 4B 4C emekli maaşı hesaplama! 2021 En düşük emekli maaşı ne kadar?

Emekli maaşı hesaplama robotu, emeklilik gün sayanlar tarafından sık sık hesaplanmaktadır. Bu kapsamda da 4A-4B-4C SSK Bağ-Kur maaş hesaplama işlemi, emekli olmak için gün sayanlar tarafından merak edilmektedir. Emeklilik maaş ödemesi için primin yatırıldığı miktar ve emekli olmak için ise prim günü ve ne zaman sigorta girişi yapıldığı önem arz ediyor. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren SSK SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama işlemine dair merak edilen tüm detayları haberimizde sizin için kapsamlı bir şekilde açıkladık. İşte en düşük emekli maaşı ne kadar sorusunun yanıtı

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

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