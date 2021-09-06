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    • SGK
    • 06.09.2021 10:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.09.2021 10:55
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    Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK Bağ-Kur 4A 4B 4C emekli maaşı hesaplama! 2021 En düşük emekli maaşı ne kadar?

    Binlerce farklı iş kolunda ter döken milyonlarca birey emeklilik için gün sayarken diğer taraftan da emekli olduğunda ne kadar maaş alacağını merakla sorguluyor. Bu doğrultuda da SGK SSK maaş hesaplama işlemini yapmak istemektedir. Bilinmiş olduğu üzere emeklilikte önemli olan iki ayrıntı var. Birincisi sigortanın yatırıldığı meblağ, ikincisi ise prim günü. Prim gününü doldurup emekli olmayı bekleyenler emeklilik gün sayısı ve maaş miktarı hesaplama işlemi hakkında detaylar için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım? SSK Bağ-Kur 4A 4B 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? 2021 En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte hesaplama robotu

    takvim.com.tr
    Ne kadar emekli maaşı alırım?

    Emekli maaşı hesaplama robotu, emeklilik gün sayanlar tarafından sık sık hesaplanmaktadır. Bu kapsamda da 4A-4B-4C SSK Bağ-Kur maaş hesaplama işlemi, emekli olmak için gün sayanlar tarafından merak edilmektedir. Emeklilik maaş ödemesi için primin yatırıldığı miktar ve emekli olmak için ise prim günü ve ne zaman sigorta girişi yapıldığı önem arz ediyor. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren SSK SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama işlemine dair merak edilen tüm detayları haberimizde sizin için kapsamlı bir şekilde açıkladık. İşte en düşük emekli maaşı ne kadar sorusunun yanıtı

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

    4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

    EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

    Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz.

    Daha sonra aram kısmına 4A emekli aylık bilgisi, 4B emekli aylık bilgisi ya da 4C yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.

    4A EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

    https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması gerekmektedir.

    Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler doldurulduktan sonra 'Sorgula' seçeneğine tıklanmalıdır.

    Doldurulması gereken bilgiler;

    C kimlik numarası

    SSK sicil numarası

    Baba adı

    Nüfus il

    Doğum tarihi

    4B EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. 4B için ne kadar emekli maaşı alırım E-Devlet sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;

    Sorgulama ve hesaplama işlemi için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

    Adrese giriş yaptığınızda açılan sayfada 'Kimliğimi Şimdi Doğrula' seçeneğini tıklamalısınız.

    Tıklama işleminden sonra E-Devlet kapısının kimlik doğrulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

    Kimlik doğrulama işlemi için E-Devlet şifresi ve T.C kimlik numaranızı kullanmanız gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilir ya da alternatif kimlik doğrulama seçeneklerini kullanabilirsiniz. Alternatif kimlik doğrulama seçenekleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

    Mobil imza ile kimlik doğrulama

    Elektronik imza ile kimlik doğrulama

    İnternet bankacılığı aracılığı ile kimlik doğrulama seçenekleri kullanılabilmektedir.

    Kimlik doğrulama işlemini tamamladığınızda açılan sayfada dikkat etmeniz gerekenlerin yazılı olduğu bir metin göreceksiniz.

    Bu metinde sizin sistemde kayıtlı olan 4B bilgilerinize göre hesaplama yapılacağı ve hesaplamanın yaklaşık olarak yapılacağı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

    Bilgilendirme metninin hemen altında 'Kurumu' yazan bir seçenek göreceksiniz. Esnaf ya da Tarım yazan seçeneklerden birini seçerek aşağıda yer alan Sorgula butonuna tıklamanız yeterlidir.

    Emekli maaşınızın ne kadar olacağı ile ilgili sorgulama otomatik olarak yapılacak ve görüntülenecektir.

        4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Memur emekli maaşı hesaplama işlemi E-Devlet kapısı üzerinden yapılabilmektedir. Kamu çalışanları için yapılacak olan emekli maaşı hesaplamalarında birçok değişken olduğu hesaplamaların yapılması kişiye özel değişmektedir. 4C emekli maaşım ne kadar öğrenmek istiyorum ya da ne kadar olacak öğrenmek istiyorum diyorsanız izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

        Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine giriş yapılması gerekmektedir.

        Açılan sayfada bazı bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Bu bilgiler;

        Derece (1'den 15'e kadar)

        Kademe (1'den 9'a kadar)

        Ek gösterge

        Makam+ Temsil+ Görev Tazminat Göstergesi

        Hizmet Yılı

        Hizmet Ayı

        Kıdem Yılı

        İkramiye Yılı

        Aylık Tarihi

        Pay/Payda

        Kademeli Tazminat Ek Gösterge

        Tüm bilgiler uygun şekilde doldurulduktan sonra Hesapla butonuna tıklanması gerekmektedir.

        EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?

        ERKEKLER

        İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Yaş şartı Prim Günü
        09.09.1976 ve öncesi 25 Yok

        5000

        09.09.1976 - 23.05.1979

        		 25 44 5000

        24.05.1979 - 23.11.1980

        		 25 45 5000

        24.11.1980 - 23.05.1982

        		 25 46 5075

        24.05.1982 - 23.11.1983

        		 25 47 5150

        24.11.1983 - 23.05.1985

        		 25 48 5225

        24.05.1985-23.11.1986

        		 25 49 5300

        24.11.1986 - 23.05.1988

        		 25 50 5375

        24.05.1988 - 23.11.1989

        		 25 51 5450

        24.11.1989 - 23.05.1991

        		 25 52 5525

        24.05.1991 - 23.11.1992

        		 25 53 5600

        24.11.1992 - 23.05.1994

        		 25 54 5675

        24.05.1994 - 23.11.1995

        		 25 55 5750

        24.11.1995 - 23.05.1997

        		 25 56 5825

        24.05.1997 - 23.11.1998

        		 25 57 5900

        24.11.1998 - 09.09.1999

        		 25 58 5975

        09.09.1999 - 20.04.2008

        		 25 60 7000

        01.05.2008 - 31.12.2035

        		 25 61 7200

        KADINLAR

        İşe Başlama Tarihi

        		 Sigortalılık Süresi Yaş şartı Prim Günü

        01.04.1981 ve öncesi

        		 20 Yok 5000

        01.04.1981-08.09.1981

        		 20 38 5000

        09.09.1981-23.05.1984

        		 20 40 5000

        24.05.1984-23.05.1985

        		 20 41 5000

        24.05.1985-23.05.1986

        		 20 42 5075

        24.05.1986-23.05.1987

        		 20 43 5150

        24.05.1987-23.05.1988

        		 20 44 5225

        24.05.1988-23.05.1989

        		 20 45 5300

        24.05.1989-23.05.1990

        		 20 46 5375

        24.05.1990-23.05.1991

        		 20 47 5450

        24.05.1991-23.05.1992

        		 20 48 5525

        24.05.1992-23.05.1993

        		 20 49 5600

        24.05.1993-23.05.1994

        		 20 50 5675

        24.05.1994-23.05.1995

        		 20 51 5750

        24.05.1995-23.05.1996

        		 20 52 5825

        24.05.1996-23.05.1997

        		 20 53 5900

        24.05.1997-23.05.1998

        		 20 54 5975

        24.05.1998-23.05.1999

        		 20 55 5975

        24.05.1999-08.09.1999

        		 20 56 5975

        09.09.1999-30.04.2008

        		 20 58 7000

        01.05.2008-31.12.2035

        		 20 58 7200

        BAĞ-KUR'LU ERKEKLER 01.06.2002 İTİBARİYLE…

        25 yılı doldurmasına kalan süre

        		 Prim ödemesi gereken süre Emekli olacağı yaş

        2 yıl ve daha az

        		 25 44

        2 yıldan fazla-3 yıl 6 ay

        		 25 45

        3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl

        		 25 46

        5 yıldan fazla-6 yıl 6 ay

        		 25 47

        6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl

        		 25 48

        8 yıldan fazla–9 yıl 6 ay

        		 25 49

        9 yıl 6 aydan fazla–11 yıl

        		 25 50

        11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay

        		 25 51

        12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl

        		 25 52

        14 yıldan fazla–15 yıl 6 ay

        		 25 53

        15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl

        		 25 54

        17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay

        		 25 55

        18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl

        		 25 56

        20 yıldan fazla-21 yıl

        		 25 57

        21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl

        		 25 58

            KADIN MEMURLAR İÇİN 23.05.2002 İTİBARİYLE…

            20 yılı tamamlamaya kalan süre

            		 Kesenek ödeme süresi Yaş

            2 yıl veya daha az

            		 20 40

            2 yıldan fazla 3 yıl ve daha az

            		 20 41

            3 yıldan fazla- 4 yıl

            		 20 42

            4 yıldan fazla-5 yıl

            		 20 43

            5 yıldan fazla-6 yıl

            		 20 44

            6 yıldan fazla-7 yıl

            		 20 45

            7 yıldan fazla-8 yıl

            		 20 46

            8 yıldan fazla- 9 yıl

            		 20 47

            9 yıldan fazla-10 yıl

            		 20 48

            10 yıldan fazla- 11 yıl

            		 20 49

            11 yıldan fazla-12 yıl

            		 20 50

            12 yıldan fazla- 13 yıl

            		 20 51

            13 yıldan fazla- 14 yıl

            		 20 52

            14 yıldan fazla- 15 yıl

            		 20 53

            15 yıldan fazla-16 yıl

            		 20 54

            16 yıldan fazla-17 yıl

            		 20 55

            17 yıldan fazla

            		 20 58

            ERKEK MEMURLARIN 23.05.2002 İTİBARİYLE

            25 yılı tamamlamasına kalan süre

            Kesenek ödeme süresi

            Yaş

            2 yıl ve daha az

            25

            44

            2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay

            25

            45

            3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl

            25

            46

            5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay

            25

            47

            6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl

            25

            48

            8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay

            25

            49

            9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl

            25

            50

            11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay

            25

            51

            12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl

            25

            52

            14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay

            25

            53

            15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl

            25

            54

            17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay

            25

            55

            16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl

            25

            56

            20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay

            25

            57

            21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl

            25

            58

            22 yıldan fazla

            25

            60

            SSK'LILAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

            Sigorta başlangıcı

            		 % 80 üzeri % 60-79 % 40-59
            05.08.1991 ve daha önce 15 yıl - 3600 gün 15 yıl - 3600 gün 15 yıl - 3600 gün

            06.08.1991-05.08.1994

            		 15 yıl - 3600 gün 15 yıl 8 ay- 3680 gün 16 yıl -3760 gün

            06.08.1994-05.08.1997

            		 15 yıl - 3600 gün 16 yıl 4 ay - 3760 gün 17 yıl - 3920 gün

            06.08.1997- 05.08.2000

            		 15 yıl - 3600 gün 17 yıl - 3840 gün 18 yıl - 4080 gün

            06.08.2000-05.08.2003

            		 15 yıl - 3600 gün 17 yıl 8 ay - 3920 gün 19 yıl - 4240 gün

            05.08.2003-30.09.2008

            		 15 yıl - 3600 gün 18 yıl - 4000 gün 20 yıl - 4400 gün

            SSK VE MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

            Sigorta başlangıcı

            		 % 60 ve üzeri % 50-59 % 40-49
            ?01.10.2008-31.12.2008 15 yıl - 3700 gün 16 yıl - 3700 gün 18 yıl - 4100 gün

            01.01.2009-31.12.2009

            		 15 yıl - 3800 gün 16 yıl - 3800 gün 18 yıl - 4200 gün

            01.01.2010-31.12.2010

            		 15 yıl - 3900 gün 16 yıl - 3900 gün 18 yıl - 4300 gün

            01.01.2011-31.12.2011

            		 15 yıl - 3960 gün 16 yıl - 4000 gün 18 yıl - 4400 gün

            01.01.2012-31.12.2012

            		 15 yıl - 3960 gün 16 yıl - 4100 gün

            18 yıl - 4500 gün

            01.01.2013-31.12.2013

            		 15 yıl - 3960 gün 16 yıl - 4200 gün 18 yıl - 4600 gün

            01.01.2014-31.12.2014

            		 15 yıl - 3960 gün 16 yıl - 4300 gün 18 yıl - 4680 gün

            BAĞ-KUR'LULAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

            Engellilik oranı Sigorta süresi Prim günü
            Yüzde 40-49 18 yıl 4680
            Yüzde 50-59 16 yıl 4320
            Yüzde 60 ve üstü 15 yıl 3960

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