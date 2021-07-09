Milyonlarca vatandaş için çarpıcı açıklama: 1800 gün daha erken emekli olma fırsatları! 5 yıl kazanmak mümkün

Erken emekli olabilmek için primleri bir an önce tamamlanması gerekiyor. Erken emeklilik şartlarından bir tanesi yıpranma 5 yıla kadar erken emekli olabiliyorsunuz ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memurlar için ilave prim hakkı veriliyor. Anneler için ise doğum borçlanması ile birlikte erken emeklilik mümkün doğumdan önce sigortası yapılan anneler primlerini ödeyerek emekli olabiliyorlar. Bu durum en fazla 3 çocuk için geçerli oluyor her çocukta 2 yıl olan bu hak 2160 gün prim kazanmayı sağlıyor.
YAŞA TAKILMADAN EMEKLİ NASIL OLUNUR
Bakıma muhtaç çocuğu olanlar da erken emekli olabilir. 2008'den Sonra 1000 Gün primi bulunan bir anne 1250 gün prim ödemiş sayılıyor. 1250 günlük haklarla birlikte erken emeklilik ortaya çıkıyor çalışan kişiler yüzde 60 oranında iş gücünü kaybederse malulen emekli olabiliyorlar.
10 yıl sigorta 1200 gün primi en az yüzde 60 oranında iş kaybı olan kişiler malulen emeklilik için başvuru yapabilirler. İlk kez 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olan engellilerde çalışma gücündeki kayıtlar oranına bağlı olarak emekli olabiliyor.
Malulen Emeklilik İçin 10 Yıllık Sigortalılık Süresi Yetiyor
Yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşayan kişiler yaş beklemeden malulen emeklilik hakkı kazanıyor. 10 yıllık sigorta süresi, 1800 prim gün sayısı ve yüzde 60 oranında iş gücü kaybı raporu yeterli oluyor.
Engelli Hakkı İle 16 Yılda Emeklilik Fırsatı
Bir diğer seçenekte 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan engelli kişiler yüzde 50 ile 59 arasında çalışma gücü kaybı yaşayanlar için 16 yıllık sigortalılık süresi 3700 gün ile emekli olma fırsatı sunuluyor. Yüzde 40 ile 49 arasında olanlar ise 4100 prim gün sayısı ve 18 yıllık sigortalılık süresi ile emekli olacaklar.