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    • SGK
    • 18.06.2021 13:46
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    • 18.06.2021 13:46
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    Erken yaşta ne zaman çıkacak? çıkar mı? 2021 yılı çıkacak mı? 8 Eylül 1999 tarihine kadar...

    Türkiye'de son senelerin en çok münazara mevzularından birisi olan te Yaşa Takılanlar meselesi için çözüm bekleniyor. Takribî 7 milyon EYT'li vatandaş emekli olabilecekler mi? 2021'de çıkacak mı? Bu anlamda emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı EYT kanununda... 8 Eylül 1999'da emeklilikte yaş koşulu getirilince pek çok kişi emeklilik hayalinden olmuştu. Binlerce EYT'li, erken yaşta emeklilik ile alakalı pozitif haber bekliyor.

    takvim.com.tr
    EYT çıkar mı? Erken yaşta emeklilik ne zaman çıkacak? İşte son durum

    Türkiye'de çalışma yaşamından emeklilikte yaşa takılanlar meselesi devam ediyor. Seneler içerisinde yapılan SGK kanun farklılıkları ile emeklilik yaşı yükseltildi. Buna bağlı olarak da değişik emeklilik koşullarını yerine getirmelerine karşın 7 milyon etrafındaki vatandaşa emekli olabilmeleri için yaş şartı getirildi. Bu vatandaşlar şimdi yaşlarının dolmasını bekliyorlar. 4447 sayılı kanun ile 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5 bin prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi. EYT kanunun çıkıp çıkmayacağı ise büyük merak konusu.


    2021 EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

    EYT'liler 2021'de EYT tertip etmesinin TBMMde çıkmasını bekliyorlar. EYT tertip etmesinin yapılması gidişatında prim gün rakamı ve değişik koşulları yerine getiren ve yalnızca yaş koşulunu takılan vatandaşlar emekli edilecekler. Bu biçimde emekli olmayı bekleyen toplam 7 milyon kişinin olduğu belirtiliyor. Şu anda EYT'liler için bir somut adım atılmış değil.

    YARGITAY'DAN EYT'LİLER İLE İLGİLİ EMSAL KARAR

    Yüksek mahkeme EYT'lileri 2021'de sevindiren bir karara imza attı. Prim gün sayısını ve diğer kriterleri karşılayan, fakat yaşa takıldığı için emekli olamayan bir vatandaşın kıdem tazminatı talebinde bulunması ile başladı. İş mahkemesine başvuran EYT'li, eski çalıştığı yerden kıdem tazminatı hakkını istedi. Yargıtay, EYT'li vatandaşın iş yerinden kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını talep etmesini haklı bir karar olarak. Mahkemeye göre kişinin tazminat alabilmesi için sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlanması yeterli. Böylece benzer durumda olan tüm EYT'liler Kıdem Tazminatı ücretini talep edip, emsal karar sayesinde alabilir.


        EYT'DE SON DURUM NE?

        1998 yılında işe giren bir kişi önceki yasaya göre 2023 yılında emekli olması gerekirken, 1999'da çıkarılan yasa ile bu süre 2038'e çıktı. 15 yıl geç emekliliğe neden olan bu kanunu binlerce kişi bekliyor. Hükümetten konuyla ilgili olarak bir açıklama gelmezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kanunu ile ilgili kapıları kapadı. Erken yaşta emekliliğe olumlu bakmayan Erdoğan, konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama getirmedi.

        EYT ÇIKACAK MI? FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

        Finlandiya modeli ile emeklilikte yaşa takılanların yüzü bir nebze güldü. Bu modele göre EYT'liler kesintiyi kabul ederek emekli olabilecek. Sisteme göre; Türkiye'de emekliliğine 4 yıldan daha az kalmış yaklaşık 500 bin kişi bulunuyor. Sistem uygulamaya girerse bu vatandaşlara 4 yıllık süre için yüzde 8 daha az maaş ödenerek emekli olması sağlanacak. Bu rakamlara göre 2 bin Türk Lirası maaşla emekli olabilecek bir kişi yüzde 8 daha az maaşla 1840 Türk Lirası ile emekli olabilecek. Ancak şu anda EYT'lilerin emekli olmasını sağlayacak bir yasa çıkma olasılığı çok zayıf. Hükümetin EYT konusunda çok net açıklamalarının olması, bu alanda düzenleme bekleyen vatandaşların umutlarını kırıyor olsa da halen düzenleme için beklemedeler.
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        Haberler SGK Erken yaşta emeklilik ne zaman çıkacak? EYT çıkar mı? 2021 yılı EYT düzenlemesi çıkacak mı? 8 Eylül 1999 tarihine kadar...