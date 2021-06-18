Türkiye'de çalışma yaşamından emeklilikte yaşa takılanlar meselesi devam ediyor. Seneler içerisinde yapılan SGK kanun farklılıkları ile emeklilik yaşı yükseltildi. Buna bağlı olarak da değişik emeklilik koşullarını yerine getirmelerine karşın 7 milyon etrafındaki vatandaşa emekli olabilmeleri için yaş şartı getirildi. Bu vatandaşlar şimdi yaşlarının dolmasını bekliyorlar. 4447 sayılı kanun ile 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5 bin prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi. EYT kanunun çıkıp çıkmayacağı ise büyük merak konusu.
2021 EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
EYT'liler 2021'de EYT tertip etmesinin TBMMde çıkmasını bekliyorlar. EYT tertip etmesinin yapılması gidişatında prim gün rakamı ve değişik koşulları yerine getiren ve yalnızca yaş koşulunu takılan vatandaşlar emekli edilecekler. Bu biçimde emekli olmayı bekleyen toplam 7 milyon kişinin olduğu belirtiliyor. Şu anda EYT'liler için bir somut adım atılmış değil.
YARGITAY'DAN EYT'LİLER İLE İLGİLİ EMSAL KARAR
Yüksek mahkeme EYT'lileri 2021'de sevindiren bir karara imza attı. Prim gün sayısını ve diğer kriterleri karşılayan, fakat yaşa takıldığı için emekli olamayan bir vatandaşın kıdem tazminatı talebinde bulunması ile başladı. İş mahkemesine başvuran EYT'li, eski çalıştığı yerden kıdem tazminatı hakkını istedi. Yargıtay, EYT'li vatandaşın iş yerinden kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını talep etmesini haklı bir karar olarak. Mahkemeye göre kişinin tazminat alabilmesi için sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlanması yeterli. Böylece benzer durumda olan tüm EYT'liler Kıdem Tazminatı ücretini talep edip, emsal karar sayesinde alabilir.