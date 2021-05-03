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    • SGK
    • 03.05.2021 09:06
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    • 03.05.2021 09:06
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    Son dakika: ? SSK Bağ-Kur 1100 TL ? Ödeme tarihi...

    Emekli ikramiye ödemeleriyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Mayıs ayının gelmesi ve Ramazan bayramı için geri sayımın başlamasıyla gözler zamlı ikramiyelerin hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Emekliler konu hakkındaki yapılan açıklamaları öğrenmek üzere sabah saatleriyle birlikte araştırmalara başladı. Peki, ? SSK Bağ-Kur 1100 TL ? İşte detaylar...

    Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

    2018 yılından bu yana iki bayram öncesinde 13 milyondan fazla emekliye ödenen ikramiyelerin ödeme tarihleri gelip çattı. Mayıs ayının ilk günleriyle birlikte vatandaşlar ödeme konusunda yapılan son dakika açıklamalarını anbean takip ederken hesaplarını da kontrol ediyor. Bu bağlamda akıllarda özellikle "Emekli ikramiyesi yattı mı?" sorusu var. Peki, SSK Bağ-Kur 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu? İşte merak edilenler...

    EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI?

    Başkan Erdoğan ikramiyeyle ilgili 1100 TL müjdesini geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Merakla beklenen emekli bayram ikramiyesi henüz yatırılmadı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

    BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

    Başkan Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." demişti.

    KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

    SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

        NE KADAR ÖDENECEK?

        Emekliler bin 100 lira alacak. Ölüm aylığı alanlara ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

        2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

        2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

        NE ZAMAN VERİLECEK?

        Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Bu tarihe kadar ikramiye hesaplara yatırılacak. Büyük bir ihtimalle bu hafta ödemelerin başlaması bekleniyor.
            O ödemeler faizi ile birlikte geri alınacak!
            Haberler SGK Son dakika: Emekli ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme tarihi...