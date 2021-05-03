2018 yılından bu yana iki bayram öncesinde 13 milyondan fazla emekliye ödenen ikramiyelerin ödeme tarihleri gelip çattı. Mayıs ayının ilk günleriyle birlikte vatandaşlar ödeme konusunda yapılan son dakika açıklamalarını anbean takip ederken hesaplarını da kontrol ediyor. Bu bağlamda akıllarda özellikle "Emekli ikramiyesi yattı mı?" sorusu var. Peki, SSK Bağ-Kur 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu? İşte merak edilenler...

EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI?

Başkan Erdoğan ikramiyeyle ilgili 1100 TL müjdesini geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Merakla beklenen emekli bayram ikramiyesi henüz yatırılmadı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.