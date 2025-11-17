Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!

Brezilyalı futbolcu, İtalyan teknik adamın önemli hamle oyuncularının arasında yer alacak. Fred'in milli ara dönüşü Rize maçında da süre alması bekleniyor.





Fenerbahçe'de bu sezon 18 maçta süre bulan Fred, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

SZYMANSKI'DEN KÖTÜ HABER



2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Polonya, Hollanda'yı konuk etti.



Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, maçta sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, müsabakaya ilk 11'de başladı.





Szymanski, maçın henüz 14'üncü dakikasında sakatlandı. Yıldız oyuncu, oyuna devam edemedi ve kenara geldi. Szymanski'nin yerine Bartosz Kapustka oyuna dahil oldu.



