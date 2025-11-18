Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM'den ilk açıklama! Bakırhan'dan 5 talep

Meclis çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na İmralı yolu açıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli , "Komisyon İmralı'ya gitmeli mesajlar ilk ağızdan alınmalı" mesajı verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli arasındaki Cumhur Zirvesi sonrası AK Parti kaynakları "İmralı ziyareti faydalı olur" açıklamasını yaptı.

BAHÇELİ: GEREKİRSE 3 ARKADAŞIMI ALIR İMRALI'YA GİDERİM Komisyonun 17. toplantısı öncesi Bahçeli, bir kez daha ses getiren bir çıkış yaptı. MHP lideri, "Gerekirse 3 arkadaşımı yanıma alır İmralı'ya giderim" ifadelerini kullandı.







DEM PARTİ: BAHÇELİ TARİHİ BİR SORUMLULUK ALMA CESARETİ GÖSTERDİ



Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "İfade ettikleri son derece önemli ve takdire şayandır. 'Komisyon gitmiyorsa ben giderim' demesi tarihi bir sorumluluk alma cesaretini göstermektir" şeklinde konuştu.

Her zaman diyalogdan, sorunların masada konuşulmasından yana olduklarını ifade eden Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin süreci zamana yayan ve erteleyen tutumlara karşı süreci korumak ve enfekte olmasını engellemek için yaptığı bu çıkışın gereği bir an önce yapılmalıdır." diye konuştu.



Toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakırhan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin soruyu şöyle cevapladı:

"Değerlidir, önemlidir. Komisyon'un da artık bir an önce bu meseleyi çözmesi gerekiyor. Bu işin asıl muhatabına giderek sorunun çözümü konusunda bence bir yol alması gerekir.



Ben İmralı'ya Komisyon üyelerinin gitmesiyle birlikte bu süreci daha da büyüten, daha da zemini güçlendiren bir sonuç ortaya çıkacağına inanıyorum.



Sayın Bahçeli'nin belirlemelerine de katıldığımızı belirtmek istiyorum."