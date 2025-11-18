PODCAST CANLI YAYIN

Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM'den ilk açıklama! Bakırhan'dan 5 talep

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse 3 arkadaşımı yanıma alır İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM Parti'den ilk açılama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "İfade ettikleri son derece önemli ve takdire şayandır" dedi. Bakırkan, İmralı'ya Komisyon üyelerinin gitmesiyle birlikte süreci daha da büyüten, daha da zemini güçlendiren bir sonuç ortaya çıkacağına söyledi. Terörsüz Türkiye kapsamındaki çalışmalara değinen Bakırhan 5 talep sıraladı.

Meclis çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na İmralı yolu açıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Komisyon İmralı'ya gitmeli mesajlar ilk ağızdan alınmalı" mesajı verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli arasındaki Cumhur Zirvesi sonrası AK Parti kaynakları "İmralı ziyareti faydalı olur" açıklamasını yaptı.




BAHÇELİ: GEREKİRSE 3 ARKADAŞIMI ALIR İMRALI'YA GİDERİM

Komisyonun 17. toplantısı öncesi Bahçeli, bir kez daha ses getiren bir çıkış yaptı. MHP lideri, "Gerekirse 3 arkadaşımı yanıma alır İmralı'ya giderim" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli’den İmralı çıkışı: “Gerekirse ben giderim”



Bahçeli'nin İmralı çıkışı sonrası DEM Parti'den ilk açıklama geldi.




DEM PARTİ: BAHÇELİ TARİHİ BİR SORUMLULUK ALMA CESARETİ GÖSTERDİ

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "İfade ettikleri son derece önemli ve takdire şayandır. 'Komisyon gitmiyorsa ben giderim' demesi tarihi bir sorumluluk alma cesaretini göstermektir" şeklinde konuştu.

Her zaman diyalogdan, sorunların masada konuşulmasından yana olduklarını ifade eden Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin süreci zamana yayan ve erteleyen tutumlara karşı süreci korumak ve enfekte olmasını engellemek için yaptığı bu çıkışın gereği bir an önce yapılmalıdır." diye konuştu.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakırhan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin soruyu şöyle cevapladı:

"Değerlidir, önemlidir. Komisyon'un da artık bir an önce bu meseleyi çözmesi gerekiyor. Bu işin asıl muhatabına giderek sorunun çözümü konusunda bence bir yol alması gerekir.

Ben İmralı'ya Komisyon üyelerinin gitmesiyle birlikte bu süreci daha da büyüten, daha da zemini güçlendiren bir sonuç ortaya çıkacağına inanıyorum.

Sayın Bahçeli'nin belirlemelerine de katıldığımızı belirtmek istiyorum."



TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına da değinen Bakırhan "Her bir Komisyon üyesinin bir çözüm aklına, çözüm vicdanına sahip olduğuna inanıyorum. Elbette ki önemli işler yapılırken kimi ithamlar, eleştiriler olabilir ama 100 yıllık bir meseleyi çözdüğümüz için kimi eleştirileri de bence kaldırmalıyız, bunlara katlanmalıyız. Çünkü barış sağlandığında 86 milyon insan yıllarca bizlere dua edecekler" dedi.



"Komisyon, artık uzatmadan bir an önce İmralı'ya gitme konusunda cesurca bir karar almalıdır" diyen Bakırkan şöyle konuştu:

Geçiş yasası netleştirilmeli, özgürlük yasaları tarif edilmeli, ihtisas komisyonları harekete geçirilmelidir. Bu Komisyon'un bunu başaracağına inanıyorum. Çünkü Komisyon tarihin doğru yerinde duruyor. İnanıyoruz ki her bir Komisyon üyesi, yarın milyonların duasını alacağı bilinciyle hareket edecektir. Bu tarihi sorumluluk Komisyon'un omuzlarında. Biliyoruz ki bu sorumluluğu bu Komisyon layıkıyla taşıyacaktır.



BAKIRHAN'IN 5 TALEBİ

Terörsüz Türkiye kapsamındaki çalışmalara değinen Bakırhan 5 talep sıraladı:

Geçiş dönemi yasası çıkarılmalı ve demokratik entegrasyon sağlanmalıdır. Her kalıcı barış, hukuk zeminde kurulmuştur. Bizde de öyle olmalı. Hukuku olmayan barış olur mu? Dünyada yok.

İkincisi, kayyımların tamamen kaldırılması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesidir. Demokrasi, sandığa saygıyla büyür.

Üçüncüsü, cezaevlerindeki idari gözlem kurullarının kapatılması ve hasta tutukluların bırakılmasıdır.

Dördüncüsü barış akademisyenlerinin ve ihraç edilen KHK'lilerin işine iadesidir.

Beşincisi ise adalet reformudur. TCK, CMK, İnfaz Kanunu değişmeli, Terörle Mücadele Kanunu komple ortadan kaldırılmalı, düşünce suç olmamalı, ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı."

Devlet Bahçeliden çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHPye iddianame ayarıDevlet Bahçeliden çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHPye iddianame ayarı

