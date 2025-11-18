Merkez yine Türkiye... Zelenskiy duyurdu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Türkiye çatışmaların sonlanması için yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem Moskova hem Kiev ile doğrudan temas kurabilen nadir liderlerden biri olarak dikkat çekerken, bölgede önemli bir gelişme yaşandı.

ZELENSKİY: TÜRKİYE'YE GİDECEĞİM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Ziyaretin, savaşın geleceği ve barış girişimleri açısından kritik bir dönemeç olması bekleniyor.

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna için müzakere masasının bir kez daha Türkiye'de kurulacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Yarın Türkiye'de görüşmeler var. Müzakerelerin hızlanması için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız geliştirilmiş çözümlerimiz var. Savaşın sona ermesini her türlü güçle hızlandırmak Ukrayna'nın birinci önceliğidir. Ayrıca esir değişimleri ve esirlerin geri dönüşünü yeniden başlatmak için çalışıyoruz.