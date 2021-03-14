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    • SGK
    • 14.03.2021 10:43
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    • 14.03.2021 10:43
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    Özellikle bu hakkı yeni elde etmiş vatandaşlar tarafından , ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Emekliliğe hak kazanmış olan milyonlarca vatandaşa devlet tarafından ödenen maaşlar her ay düzenli olarak belli tarihte hesaba yatırılıyor. Bağkur, SSK emeklililerinin bazı bilgilerine göre tarih de değişiklik gösteriyor. Peki ? Nasıl öğrenilir? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Emekli maaşları ne zaman yatıyor, hangi gün?

    Emekli maaşları ne zaman yatıyor, hangi gün? 2021 emekli aylıkları ödeme tarihleri nedir? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Yıllarca çalışarak bugünün hayalini kuran vatandaşlar ne zaman maaşlarını alacaklarını merak ediyor. Emekliliğie hak kazanan milyonlarca vatandaş SSK, Bağkur ödeme tarihlerini merak ederek araştırma yapıyor. İşte ayrıntılar…

    SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
    2020 Temmuz 2021 Ocak
    SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420
    SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500
    BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763
    BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662

    EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2021

    Emekli maaşları tahsis numarası ve doğum tarihi baz alınarak yatırılmaktadır. Yani tahsis numaranız ve doğum tarihinize göre emekli maaşınızın yatırılacak olduğu tarih değişebilmektedir.

    SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ

    4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

    Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

    Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

    Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

    Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

        Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

        Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

        BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE HESABA GEÇER?

        Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan BAĞKUR'lular emekli aylıklarını her ayın 25'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan emekliler emekli aylıklarını her ayın 26'sında,

        Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olan emekliler her ayın 27'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamını 2 ve 0 olan emekliler ise her ayın 28'inde aylıklarını alabilecektir.

        EMEKLİ SANDIĞI (4C) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE YATAR?

        3 ayda bir olarak alınmakta olan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise Pazartesi günü yapılır. Yani aşağıda vermiş olduğumuz tarihlerde takvime baktığınızda çıkan tarih Cumartesi ise ödeme hesabınıza Cuma günü geçiyor, ancak çıkan tarih Pazar ise ödemeniz hesabınıza Pazartesi geçiyor.

        Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

        Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

            Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

            Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

            Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

            Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

            Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

            Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

            Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde maaşlarını alırlar.
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            Haberler SGK Emekli maaşları ne zaman yatıyor, hangi gün? 2021 emekli aylıkları ödeme tarihleri nedir?