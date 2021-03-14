Emekli maaşları ne zaman yatıyor, hangi gün? 2021 emekli aylıkları ödeme tarihleri nedir? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Yıllarca çalışarak bugünün hayalini kuran vatandaşlar ne zaman maaşlarını alacaklarını merak ediyor. Emekliliğie hak kazanan milyonlarca vatandaş SSK, Bağkur ödeme tarihlerini merak ederek araştırma yapıyor. İşte ayrıntılar…
SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
2020 Temmuz 2021 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420
SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500
BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763
BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2021
Emekli maaşları tahsis numarası ve doğum tarihi baz alınarak yatırılmaktadır. Yani tahsis numaranız ve doğum tarihinize göre emekli maaşınızın yatırılacak olduğu tarih değişebilmektedir.
SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,