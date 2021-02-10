Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 10.02.2021 12:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2021 12:43
    ABONE OL

    sistemi mest ediyor! Para yatır anında emekli ol! Prim ödeyerek nasıl emekli olunur? için flaş detay...

    sistemi mest ediyor! Para yatır anında emekli ol! Çalışma yaşamında yer alan vatandaşların ortak emeli yaşları kemale erince emekli olabilmek. Geleceğini güvence altına almak ve rahat bir yaşlılık zamanı geçirmek isteyen kişilerin en büyük arzularından biridir hemen emekli olabilmek. Çalışan kişilerin ücretlerinden her ay düzenli olarak yapılan kesinti ile hakkı muhakkak koşullar altında olası olurken bazı şartlarda çalışmadan emeklilik hakkı da olası oluyor. Vatandaşlara eksik prim günlerine dair 'ya geriye dönük olarak borçlanma hakkı veren formüllerde toplu para ödemesi yapılması gerekiyor. Peki, toplu para ödeyerek emekli nasıl olunur?

    takvim.com.tr
    Kolay emeklilik sistemi mest ediyor! Para yatır anında emekli ol!

    Kolay emeklilik sistemi mest ediyor! Para yatır anında emekli ol! SGK bünyesinde çalışan 4A 4B ve 4C sigortalı olarak çalışan işçilerinde belirli şartları sağlamaları halinde erken emekli olmaları gündeme gelmeye başladı. Emeklilik yasasına getirilen düzenlemelerle birlikte çalışanlar emeklilik şartlarının zorluğundan şikayet ederler. Emekli maaşlarına kavuşmayı dört gözle bekleyen vatandaşlar dikenli ve zor bir yolun üstesinden gelmeye çalışıyor. Yasalarla güvence altına alınan toplu para ödemeleri nefes olacağa benziyor. Vatandaşlara eksik prim günlerine dair SGK'ya geriye dönük olarak borçlanma hakkı veren formüllerde toplu para ödemesi yapılması gerekiyor. Peki, toplu para ödeyerek emekli nasıl olunur?

    İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE EMEKLİLİK DETAYLARI

    İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak isteyen vatandaşlar için sistem şu şekilde işler.

    Vatandaşlar sigortalı olarak çalışmadıklarını bildirirler ve SGK tarafından belirlenen aşağıda da detaylarını aktardığımız tutarda prim ödemesi yaparak emeklilik talep ederler. İsteğe bağlı sigorta primi olarak adlandırılan bu sistemde vatandaşların bu prim ödemesini belirli bir süre yapması gerekiyor. Emekli olmak için şartların tamamının sağlanması durumunda ise vatandaşlar emekli olabilirler.

    EMEKLİLİK İÇİN EN AZ 1800 GÜN

    Erken emeklilik için son zamanlarda bazı formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Önceliğin eksik primi olanlara verilmesi ve borçlanma yolu ile emekli olmalarına imkan tanınması planlanıyor. En az 1800 prim günü bekleniyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış ancak prim günü eksik olanlar için borçlanma yolu ile emekli olabilecekler. Ancak bunun için son dönemlerde yasa çıkması için beklentiler arttı.

        EV HANIMLARINA VERGİSİZ ESNAFLIK HAKKI!

        Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ile toplu para ödeyerek çalışmadan emekli olmak mümkün oluyor. Kadınlarda doğum borçlanması için 3 çocuğa kadar toplu para ödemesi yapılabiliyor. Ancak bunun için kadının doğum yapmadan önce sigortalı olarak işe girmiş olmaları şartı aranıyor. 3 çocuğu olan bir kadın çocuk başına 2 sene avantajı ile 6 seneye kadar çalışmadan emekli olma hakkı elde ediyor.

        YASADA SIRALANIYOR

        Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiştir.

        1) Kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri toplu ödeme ile satın alabiliyor.

        2) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkün.

        3) Emekli sandığına tabi çalışanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri borçlanılabiliyor.

        4) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim
        süreleri borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.

        5) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanılabiliyor. Normal staj ve çıraklık süreleri ise borçlanılamıyor

        6) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri de borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.

        7) Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün.

        8) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri borçlanılıyor.

        9) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma imkanları bulunuyor.

            10) 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri borçlanmaları mümkün.
            Böylece part-time çalışanlar, 30 günden az çalışması olanlar, ücretli öğretmenler bu süreleri borçlanarak 30 güne tamamlayabiliyor.

            11) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, sigortalının kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde borçlanma hakları bulunmaktadır.

            12) Yurtdışında çalışanlar bu süreleri, yurtdışında bulunan kadınlar ise 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri borçlanarak emeklilik hesabında kullanabiliyor.

            10 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

            * Vergi için 7 milyon 679 bin kişi başvurdu
            * 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı.
            * İlk etapta 4,1 milyar lira tahsil edildi.

            * SGK için 1 milyon 770 bin kişi başvurdu.
            * 90 milyar liralık borç yapılandırıldı.
            * İlk etapta 2,75 milyar lira tahsil edildi.

            * İlk taksit tarihi vergi için 1 Mart, SGK için 31 Mart.
            * Taksit ödemeleri 2 ayda bir yapılacak.
            * İlk iki taksit süresinde ödenmez ise yapılandırma bozulacak.

            * Bir takvim yılında 2 taksit ödenmez ise bir ay sonra gecikme zammıyla ödenebilecek.
            * Taksit eksik ödenirse eksik kısım için yapılandırma bozulacak takip yapılacak.
            * Ödemeler kredi kartı ve internetten yapılabilecek.

            HESAPLI EMEKLİLİK

            Yapılandırma ile prim borçları taksitlendirirken, dondurma ya da ihya avantajları sağlandı. Bu imkanlarla çok sayıda kişiye emeklilik yolu açıldı. Prim borcunu ödeyerek, sildirerek ya da geçmişte dondurulan primlerini ihya ederek emekli olabilecek vatandaşlar, başvurusunu yaparak fırsatı değerlendirdi.

            Şimdi emeklilik için ödeme yapmak gerekiyor. Ödemede zorlananlar için ise kredi imkanı devreye girecek. Yapılandırma ya da ihya ile emekli olabilecek durumda olan ve başvurusunu yapanlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank'tan kredi çekebilecek. Çekilen kredilerin taksitleri emekli maaşından kesilecek.
                Haberler SGK Kolay emeklilik sistemi mest ediyor! Para yatır anında emekli ol! Prim ödeyerek nasıl emekli olunur? Emeklilik için flaş detay...