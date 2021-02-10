Kolay emeklilik sistemi mest ediyor! Para yatır anında emekli ol! SGK bünyesinde çalışan 4A 4B ve 4C sigortalı olarak çalışan işçilerinde belirli şartları sağlamaları halinde erken emekli olmaları gündeme gelmeye başladı. Emeklilik yasasına getirilen düzenlemelerle birlikte çalışanlar emeklilik şartlarının zorluğundan şikayet ederler. Emekli maaşlarına kavuşmayı dört gözle bekleyen vatandaşlar dikenli ve zor bir yolun üstesinden gelmeye çalışıyor. Yasalarla güvence altına alınan toplu para ödemeleri nefes olacağa benziyor. Vatandaşlara eksik prim günlerine dair SGK'ya geriye dönük olarak borçlanma hakkı veren formüllerde toplu para ödemesi yapılması gerekiyor. Peki, toplu para ödeyerek emekli nasıl olunur?
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE EMEKLİLİK DETAYLARI
İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak isteyen vatandaşlar için sistem şu şekilde işler.
Vatandaşlar sigortalı olarak çalışmadıklarını bildirirler ve SGK tarafından belirlenen aşağıda da detaylarını aktardığımız tutarda prim ödemesi yaparak emeklilik talep ederler. İsteğe bağlı sigorta primi olarak adlandırılan bu sistemde vatandaşların bu prim ödemesini belirli bir süre yapması gerekiyor. Emekli olmak için şartların tamamının sağlanması durumunda ise vatandaşlar emekli olabilirler.
EMEKLİLİK İÇİN EN AZ 1800 GÜN
Erken emeklilik için son zamanlarda bazı formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Önceliğin eksik primi olanlara verilmesi ve borçlanma yolu ile emekli olmalarına imkan tanınması planlanıyor. En az 1800 prim günü bekleniyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış ancak prim günü eksik olanlar için borçlanma yolu ile emekli olabilecekler. Ancak bunun için son dönemlerde yasa çıkması için beklentiler arttı.