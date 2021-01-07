Hiç çalışmayan ev hanımlarına emeklilik ve aylık maaş! Ev hanımları nasıl emekli olur?

Geçtiğimiz aylarda haber siteleri 25 sene kocası ile evli kalan kadınlara 1500 TL aylık ücret ile alakalı ayrıntıları dile getirmişti. Yasa önerisinin Meclise sunulduğu ortaya atılırken. yasanın onaylanması halinde ev hanımlarına emeklilik hakkı verileceği iddiası ortaya atılmıştı. Peki, emeklilik hakkından kimler faydalanabilecek? Koşullar nelerdir? Emeklilik için ev hanımlarının yapması gereken şeyler nelerdir? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
25 YIL EVLİ KALANLARA EMEKLİLİK İDDİALARI
Bazı haber sitelerinde yer alan iddialarda eski tarihli bu kanun teklifinde yer alan maddeler, emeklilik şartı gibi aktarılıyor. Öyle ki bu maddelerde; Emekli edilecek ev hanımlarının en az 25 resmi nikahlı evli olmaları gerektiği bu kapsamda 2020 yılı için 1995 yılı veya öncesinden evlenmiş olması gerektiği bildirildi. Bir diğer koşul olarak kadınların belirli bir yaş üzerinde olmaları gerektiği yönünde şart olduğu ifade ediliyor.
Ev hanımlarının SGK ile bağlantılarının olmaması, herhangi düzenli bir gelirlerinin bulunmaması, yetim, dul, malullük ve yaşlılık aylığı gibi ödemelerden faydalanmamış olmaları gerektiği de şartlarda gösteriliyor.
Ev Hanımlarının Emekli Olmasındaki Şartlar Nelerdir?
Normal şartlarda; 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınların emekliliği için 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 yıl çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor. Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.