NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

15.10.1970 doğumluyum. Sigorta girişim 01.02.1993, askerliğimi 1990 yılında 18 ay olarak yaptım. Selami Y.

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınızı tamamlayarak 54 yaşınızın dolacağı 15.10.2024 tarihinde emekli olursunuz. Ancak 2.5 aylık askerlik borçlanarak 53 yaşınızın dolacağı 15.10.2023 tarihinde yani tam bir yıl önce emekli olabilirsiniz.

Askerliğin 2.5 ayını da ödeseniz, hepsini de ödeseniz bir yıl kazanırsınız.



07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, toplam prim gün sayım 5530. Burhan A.

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır.

İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.