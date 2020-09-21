10 yıl boyunca çalışanlar 51 yaşından önce emekli olacak! İşe yeni giren nasıl erken emekli olabilir?

Erken emekli olabilmek herkesin en büyük hayalidir. Bu anlamda erken emeklilikle ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. Sosyal güvenlik sisteminde yapılan düzenlemeler bunu zorlaştırsa da bazı durumlarda yaştan dolayı erken emeklilik imkanı var. Bu durumda ilk sigortaya giriş tarihi kilit öneme sahip. Peki, 12.5 yılla emeklilik mümkün mü? İşe yeni giren nasıl erken emekli olabilir? Emekli olabilmenin şartları ne? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
12,5 YILLA ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?
Sosyal güvenlik sisteminde son yıllarda yapılan düzenlemeler emekli olmayı güçleştirdi. Emeklilik için hem yaş şartı hem de ödenmesi gereken prim gün sayısı yükseldi. Ancak bazı koşullar yaştan dolayı erken emeklilik imkanı tanıyor. Buna göre ilk sigortaya giriş tarihi önem kazanıyor. 8 Eylül 1999 günü ile 30 Nisan 2008 günü arasında ilk defa işe giren erkekler, kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 günle (12.5 yıl) ile emekli olabiliyor.
12,5 YILLA EMEKLİLİK FIRSATI
12.5 yılla emeklilik, 3600 günü kaçıranlar için güzel bir fırsat. 12.5 yılla emekli olabilmek için sigortalının 60 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prime sahip olması gerekiyor. Bu durumdaki erkek sigortalılar, yaşlılıktan kısmi emekli olabiliyor. Yani genelde 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar için geçerli olan erken emeklilik hakkı, bu tarihten sonra işe başlayanları da kapsıyor.