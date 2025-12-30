Hale Soygazi AVM’de görüntülendi! Yeni yıl evinde geçireceğini açıkladı

Türk sinemasının yıllara meydan okuyan isimlerinden Hale Soygazi, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülendi. Neşeli ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Soygazi, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.Yeni yıl planlarından da bahseden Soygazi, "Yılbaşında İstanbul'da olacağım. Tatilimi evimde geçirmek istiyorum" dedi.

