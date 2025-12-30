Cengiz Bozkurt AVM turunda!

Başarılı oyuncu Cengiz Bozkurt, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı. Akşam saatlerinde AVM'ye giden Bozkurt, mağazaları gezip alışveriş yaptı. Daha sonra meydan katında bulunan lüks bir restoranda misafirleriyle yemek yedi.

