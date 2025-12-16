Yüsra Geyik ilk şahitliğini Ceren Sarı ve Volkan Kılıç’ın düğününde yaptı
Oyuncu Yüsra Geyik, önceki akşam yakın dostları Ceren Sarı ve Volkan Kılıç’ın düğün törenine katıldı. İlk kez nikah şahitliği yapacağını söyleyen ünlü oyuncu, duygularını şu sözlerle anlattı: “Oldukça heyecanlı ve gerginim çünkü benim ilk şahitliğim bu... Şahitlik yapanlara sorup tüyolar alıp geldim...”
