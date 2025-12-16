Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu Kıbrıs'ta sahne aldı
Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu, önceki akşam Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahne öncesi hazırlıklarını tamamen kendisinin yaptığını belirtti. Kurtoğlu, “Fondötenimi kendim sürüyorum, bütün bakımlarımı kendim yaparım” sözleriyle özenli yaşam tarzını anlattı.
