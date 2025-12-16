Sakiler Bostancı’da sahne aldı! Emre Altuğ sürpriziyle alkış topladı

Türk müziğinin başarılı grubu Sakiler ilk Bostancı Gösteri Merkezi konserlerinde sevenleriyle buluştu. Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldıkları için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Sakiler'in solisti Hasan Gözetlik, "Burada 13 yaşımdan beri çok önemli müzik insanlarına eşlik ettim. Şimdi kendi projemizle sevenlerimizin karşısında olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi. Grubu dinlemeye gelen Emre Altuğ, sahneye çıkarak "Gidecek Yerim Mi var?" şarkısını söyledi. Altuğ'un bu sürpriz hareketi dakikalarca alkışlandı.

