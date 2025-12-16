Nurgül Yeşilçay traktörden inip İstanbul'a geldi!

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün oğlu Osman Nejat Özer ile birlikte Ortaköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Muhabirleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Yeşilçay, "Sizin burada ne işiniz var yahu?" diyerek kahkaha attı. İzmir'e yerleşen ve köy hayatına yöneldiğini dile getiren Yeşilçay, doğayla iç içe olmanın kendisine iyi geldiğini söyledi. Ünlü oyuncu, "Toprakla haşır neşir oluyorsun, bambaşka bir şey. Bütün kötü enerjilerin tükeniyor, bağ bahçe telaşları oluyor. Şehir hayatını bir kenara bırakıyorsun orada" sözleriyle köy yaşamını anlattı.

