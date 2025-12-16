Kubat Almanya’da Dünya Engelliler Günü konseriyle büyük beğeni topladı
Dünya Engelliler Günü kapsamında Almanya’da düzenlenen Altın Adımlar Dayanışma gecea ünlü sanatçı Kubat’ın muhteşem konseriyle adeta şölene dönüştü. Kubat, sahne performansı ve sevilen türküleriyle herkesi coşturdu. Kubat’ın Dünya Engelliler Günü’ne özel verdiği destek davetlilerden tam not aldı.
