Hülya Avşar yapım şirketiyle olan davasından vazgeçti

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, 2023 yılında yayınlanan bir yarışma programı için yapım firmasıyla anlaştı. Bölüm başı 250 bin TL alacaktı. Ancak taraflar ücret konusunda anlaşmazlığa düştü. Hülya Avşar dördüncü bölümle birlikte kendisine ödenmesi gereken 550 bin TL'nin uyarılara rağmen hesabına yatırılmaması üzerine dava açtı. İcra takibi başlattı. Ancak bir süre sonra Hülya Avşar ve yapım şirketi arasında uzlaşma sağlandı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı Avşar, davadan feragat etti.

Haber: Armağan Yılmaz