Yıldız Tilbe Kıbrıs’ta fırtına gibi esti! Yeşil kostümü olay oldu

Yıldız Tilbe, önceki akşam Kıbrıs’ta adeta fırtına estirdi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Tilbe, enerjisi, şarkıları ve kendine has tarzıyla salonu dolduran davetlileri mest etti. Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri ise Yıldız Tilbe’nin sahne kostümü oldu. Uzun, fıstık yeşili abiyesiyle sahneye çıkan sanatçı, saçlarına taktığı yeşil badanasıyla da farkını ortaya koydu.

