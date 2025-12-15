Burcu Özberk panik yaptı! İki beyefendiyle görülünce akla "Yeni bir aşk mı?" sorusu geldi!

Oyuncu Burcu Özberk, geçtiğimiz gece, iki beyefendiyle birlikte bir mekândan ayrılırken muhabirleri fark edince kısa süreli panik yaşadı. Edinilen bilgiye göre Özberk'in, fotoğraf karesindeki beyaz gömlekli beyefendi ile birlikte restorana giriş yaptığı öğrenildi. Bu hareketler akıllara "Yeni bir aşk mı?" sorularını getirdi.

