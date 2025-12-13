PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü mankene havyar şoku... 250 gramı 280 bin TL!

Ebru Şancı Öztürk, gittiği bir ülkede havyarın fiyatını sordu. Aldığı cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 250 gram havyarın 280 bin TL olduğunu duyunca dondu kaldı

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Ünlü mankene havyar şoku... 250 gramı 280 bin TL!

Manken Ebru Şancı ile ünlü futbolcu Alpaslan Öztürk, 2015 yılında sade bir törenle evlenmişti. Mutlu evliliklerini sürdüren çiftin, Ceylin ve Mila adında ikiz kızları ile Kürşad Fırat adında bir oğulları dünyaya gelmişti. Evlendikten sonra podyumlara veda eden ve bir süre sunuculuk yapan Şancı, yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

TEPKİ GÖSTERDİ!

Geçtiğimiz günlerde gittiği bir ülkede havyarın fiyatını soran Şancı, aldığı cevap karşısında şaşkına döndü. 250 gram havyarın 280 bin TL olduğunu öğrenen Şancı, "Bunu yiyen insan tuvalete gitmeye üzülür" diyerek tepki gösterdi. Ünlü isim, havyarın albino balıktan yapıldığını da takipçileriyle paylaştı.

Ebru Şancı geçtiğimiz günlerde de 28 adet japon çileğinin fiyatının 180 sterlin yaptığını Türk parası ile çileğin fiyatının 8.250 TL olduğunu paylaşmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan'a tutuklama talebi | Kaçı rotası deşifre oldu
Gözaltındaki futbolcuların telefonlarından yasa dışı kumar siteleri çıktı
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu! Dışişleri'nden açıklama: Yaralı vatandaşımız var mı?
Skandal iddialar zinciri: Üçlü ilişki ve uyuşturucu iddiası... 'İş ararken kendimi kirli ilişkilerin içinde buldum'
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ve Gazze çağrısı: "Uluslararası toplumun Filistin'e borcunu ödeme zamanı geldi"
Sakarya’da komşu esnafın silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü
Alacaklıyı koruyan düzenleme TBMM yolunda: Cebrî İcra’da ceza artışı
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Sosyal medyaya biyometrik kısıtlama geliyor
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi: Türkiye ev sahipliğine hazır
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
MSB'den SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna!
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Terörsüz Türkiye'de ikinci aşamaya geçildi
Galatasaray'ın orta sahasına general transferi! Dengeler değişebilir
Takvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyor
İzmir Torbalı'da aile katliamında katil oğul çıktı: Suçu ölen kardeşinin üstüne attı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam