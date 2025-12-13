Ünlü isimlerin spor aşkı! Sporu seve'ring'

'KILINA TÜYÜNE TAKILDIM'

Aşkı bulamadığını söyleyen Serenay Aktaş, "Toksik bir şey yaşayacağıma yalnız olmayı tercih ederim" dedi. İtirafta bulunan oyuncu, şunları söyledi: En son İtalyan flörtüm vardı, tanıdık biriydi. Her şey yolundaydı ama adamın kılına tüyüne takıldım.



İLİŞKİ SİNYALİ!

Boksla ilgili İlayda Akdoğan, "Her gün değil haftada birkaç kez spora gitmeye çalışıyorum" dedi. Aşkla ilgili oyuncu, "Aşka kapılar açık. Bir şeyler yavaş yavaş olabilir. Tanınan biri değil" dedi.



'YATIRIM YAPIYORUM'

Burak Deniz, "Yoğun tempodayım. Güzel gidiyor, sadece çalışıyorum diyebilirim. Ev ve iş arasındayım" dedi. Oyuncu, "Hayatınızda hep iş mi olacak?" sorusuna, "Bilmem, bakacağız bu işler kısmet" yanıtını verdi. Yatırımla ilgili Deniz, "Daha çok yurt dışına yatırım yapıyorum. Türkiye'de 1-2 yatırımım var ama daha çok yurt dışına" diye konuştu.



MUAYTHAİ AŞIĞI



Amatör şekilde 'muaythai' yaptığını söyleyen Onur Akbay, "Müthiş bir stres önleyici... Pozitif motive edici bir spor. İyi ki tanışmışım muaythai ile, aşığım... Haftada 3-4 gün yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.