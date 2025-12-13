PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü isimlerin spor aşkı! Sporu seve'ring'

Burak Deniz, Serenay Aktaş, Onur Akbay, ve İlayda Akdoğan önceki gün Core Fighting Championship 2’nin Maslak’taki gecesine katıldı. Başarılı sporcuların ringe çıktığı gecede ünlüler, müsabakaları yakından takip etti.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Ünlü isimlerin spor aşkı! Sporu seve'ring'

'KILINA TÜYÜNE TAKILDIM'

Aşkı bulamadığını söyleyen Serenay Aktaş, "Toksik bir şey yaşayacağıma yalnız olmayı tercih ederim" dedi. İtirafta bulunan oyuncu, şunları söyledi: En son İtalyan flörtüm vardı, tanıdık biriydi. Her şey yolundaydı ama adamın kılına tüyüne takıldım.


İLİŞKİ SİNYALİ!

Boksla ilgili İlayda Akdoğan, "Her gün değil haftada birkaç kez spora gitmeye çalışıyorum" dedi. Aşkla ilgili oyuncu, "Aşka kapılar açık. Bir şeyler yavaş yavaş olabilir. Tanınan biri değil" dedi.


'YATIRIM YAPIYORUM'

Burak Deniz, "Yoğun tempodayım. Güzel gidiyor, sadece çalışıyorum diyebilirim. Ev ve iş arasındayım" dedi. Oyuncu, "Hayatınızda hep iş mi olacak?" sorusuna, "Bilmem, bakacağız bu işler kısmet" yanıtını verdi. Yatırımla ilgili Deniz, "Daha çok yurt dışına yatırım yapıyorum. Türkiye'de 1-2 yatırımım var ama daha çok yurt dışına" diye konuştu.


MUAYTHAİ AŞIĞI


Amatör şekilde 'muaythai' yaptığını söyleyen Onur Akbay, "Müthiş bir stres önleyici... Pozitif motive edici bir spor. İyi ki tanışmışım muaythai ile, aşığım... Haftada 3-4 gün yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan'a tutuklama talebi | Kaçı rotası deşifre oldu
Gözaltındaki futbolcuların telefonlarından yasa dışı kumar siteleri çıktı
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu! Dışişleri'nden açıklama: Yaralı vatandaşımız var mı?
Skandal iddialar zinciri: Üçlü ilişki ve uyuşturucu iddiası... 'İş ararken kendimi kirli ilişkilerin içinde buldum'
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ve Gazze çağrısı: "Uluslararası toplumun Filistin'e borcunu ödeme zamanı geldi"
Sakarya’da komşu esnafın silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü
Alacaklıyı koruyan düzenleme TBMM yolunda: Cebrî İcra’da ceza artışı
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Sosyal medyaya biyometrik kısıtlama geliyor
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi: Türkiye ev sahipliğine hazır
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
MSB'den SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna!
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Terörsüz Türkiye'de ikinci aşamaya geçildi
Galatasaray'ın orta sahasına general transferi! Dengeler değişebilir
Takvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyor
İzmir Torbalı'da aile katliamında katil oğul çıktı: Suçu ölen kardeşinin üstüne attı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam