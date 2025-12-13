Serttaş'ın akıl almaz değişimi! 17 kilo verdim!

PODCAST CANLI YAYIN

Bülent Serttaş, önceki gün İstinye'deydi. Son dönemdeki büyük değişimiyle dikkat çeken Serttaş, muhabirlerin sorularını yanıtlarken zayıflama sürecinden de bahsetti. Serttaş, "17 kilo verdim, zor oldu ama başardım.

Bülent Serttaş, önceki gün İstinye'deydi. Son dönemdeki büyük değişimiyle dikkat çeken Serttaş, muhabirlerin sorularını yanıtlarken zayıflama sürecinden de bahsetti. Serttaş, "17 kilo verdim, zor oldu ama başardım. Şimdi 5-6 kilo daha verdim mi tamamdır!" diyerek kararlı tavrıyla dikkat çekti.

