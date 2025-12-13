Serkan Kaya'nın güçlü yorumuyla albüm ruhunu yansıttı

Serkan Kaya, söz yazarı Seda Akay'ın arşiv niteliği taşıyan "Söz ve Seda Akay En İyiler 2" albümü için seslendirdiği "Vay Aney" şarkısını kliplendirdi. Şarkı, Kaya'nın güçlü yorumuyla birlikte albümün ruhunu en duygulu şekilde yansıtarak müzikseverlerden tam not aldı.

