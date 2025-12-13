Hepsi birbirinden özel... ‘Biz bize’de gündeme damga vuran itiraflar!

A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programı birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bugün a para'da ekrana gelecek olan programa; "Ama Değil Rağmen" oyunuyla İclal Aydın, oyuncu Aslıhan Karalar, ünlü manken Günay Musayeva ve şarkıcı Pınar Yaranır konuk olacak. Ünlü isimlerin yaptığı itiraflar programa damga vuracak.

Ünlü manken Günay Musayeva, hem özel hayatına hem de gelecekteki planlarına dair samimi açıklamalar yapacak. "Biz Bize" bugün saat 11.00'de A Para ekranlarında olacak.