Şilan Makal İstanbul’a dönüyor: Hayatını bırakıp yeni projelere hazırlanıyor!

Bir süre önce yerleştiği Göcek'ten yeniden İstanbul'a dönmek için hazırlık yapan Şilan Makal, Önceki gün Beyoğlu'nda görüntülendi. Oyuncu, hem kışlık alışverişi yaptı hem de İstanbul'daki evi için aksesuar baktı. Eski milli futbolcu Şener Özbayraklı'yla evli olan Makal, "Göcek'te güzel bir hayatımız var ama işlerimiz hep İstanbul'da... O yüzden dönmeye karar verdik. Benim projelerim olacak. Şener de çalışacak" ifadelerini kullandı.

