atv'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster"in başarılı sunucusu Oktay Kaynarca, Nişantaşı'ndaki bir sanat galerisini ziyaret etti. Oyuncuya iş insanı Seyfettin Taştan da eşlik etti. Sanat danışmanı Arzu Gündoğdu ikiliye, galerideki eserleri tanıttı. Kaynarca, sanat danışmanı Gündoğdu'dan eserler hakkında bilgi aldı. Hem yatırım amaçlı hem de evine asmak için tablolar aldığı bilinen Kaynarca, uzun süre sanat merkezinde kaldı.

