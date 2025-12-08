PODCAST CANLI YAYIN

Hande Erçel’den sınırları aşan başarı: Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi listesine girdi

2025/2026 dönemine damga vuran “Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi” listesi yayınlandı. Margot Robbie zirvedeki yerini korurken, Türkiye’den Hande Erçel’in listeye girmesi büyük ses getirdi

Uluslararası medya, sinema eleştirmenleri ve güzellik otoritelerinin oylarıyla oluşturulan "Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi" listesi, 2026'nın ilk yarısına kadar geçerli olacak şekilde açıklandı. Liste; ekran karizması, fiziksel estetik, uluslararası popülarite ve sosyal etki kriterleri dikkate alınarak hazırlandı. Zirvede Margot Robbie yer alırken, listede Asya'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir yelpazede yıldız isimler dikkat çekti.

KÜRESEL ETKİ!
Robbie'yi ikinci sırada, çevresel aktivist kimliği ve etkileyici oyunculuğuyla Shailene Woodley izledi. Üçüncü sırada ise Asya sinemasının yükselen yıldızı Dilraba Dilmurat yer aldı. Listenin Türk izleyiciler açısından en dikkat çeken ismi ise Hande Erçel oldu. Oyuncu, güzelliği ve sosyal medyadaki küresel etkisiyle listeye girmeyi başardı. 10. sırada yer alan Erçel'in projelerin dünya çapında yankı uyandırması ve hayran kitlesinin sınırları aşması, bu başarıda etkili oldu.

