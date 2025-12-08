Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’dan Alaçatı hamlesi: Eski taş evleri yatırıma çevirdi!

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, son yıllarda İstanbul–Çeşme hattında iki ayrı hayat kurdu. İşler için yılın büyük bölümünü İstanbul'da geçirseler de, nefes aldıkları yer hep aynı: Çeşme ve özellikle Alaçatı... Duyduğuma göre çift, burada sadece bir yaşam alanı değil, küçük ama akıllı bir yatırım ağı da oluşturmuş. Birkaç yıl önce aldıkları yazlık mülklerle başlayan süreç, şimdi daha profesyonel bir çizgiye evrilmiş. Eski Alaçatı evlerini, taş dokusunu ve ruhunu koruyarak yenileyip kiraya verdikleri konuşuluyor. Yani modern dokunuşla restore edilen "eski tarz" evler, hem estetik hem de gelir getiren birer projeye dönüşmüş.

