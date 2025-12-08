Ece Seçkin’den pilot eş itirafı! “Çıtır” ve “Sanchez” detayları gündem oldu!

Popçu Ece Seçkin, eşi Çağrı Terlemez ile birlikte önceki akşam Bebek'te arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katılırken objektiflere yansıdı. Pilot bir eşe sahip olmanın nasıl bir duygu olduğu sorulduğunda Seçkin, "Bazen şahane, bazen kötü... İyi tarafı, onunla geziyorum. Kötü tarafı ise özlem... Ben sürekli şehir dışında konserlerdeyim, o yüzden çok sık görüşemiyoruz. Ama buluştuğumuz anların özel olması da güzel bir duygu" dedi. Takıntılı hayranıyla ilgili sürece değinen Seçkin, "Adli süreç hâlâ devam ediyor ama güvendeyiz" şeklinde konuştu. Muhabirlerin "Evde birbirinize nasıl hitap ediyorsunuz?" Seçkin, "Ben ona 'Çıtır' diye sesleniyorum. Telefonda da 'Sanchez' diye kayıtlı" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN