Ajda Pekkan Kıbrıs sahnesini salladı! Özel konseri izleyenleri büyüledi!

Ajda Pekkan, önceki akşam Kıbrıs’ta bir otelde gerçekleştirdiği özel konserle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ajda Pekkan, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde gerçekleştirdiği özel konserle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Otelin seçkin atmosferinde düzenlenen etkinlik, yoğun katılımın yanı sıra büyük beğeni topladı. Gece boyunca Pekkan'ın yıllara damga vuran şarkıları salonda büyük coşku yaratırken; sanatçının sahne enerjisi ve zarafeti tam not aldı.

