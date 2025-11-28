Özge Ulusoy ile Faruk Çolakoğlu evlilik hazırlığında

Ünlü manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün bir davete katıldı. Yeni imajıyla kameraların karşısına çıkan Ulusoy, "Yenilikler, değişiklikler yaptık.

Saçlarımın rengini de değiştireceğim" dedi.

Faruk Çolakoğlu ile ilişkileri hakkında sorulan, "Yeni yılda evlilik var mı?" sorusuna ünlü manken, "Kısmet, hayırlısı... Bizde her şey yolunda, çok huzurluyuz. Sürprizleri hep beraber göreceğiz, nazardan çok korkuyorum" sözleriyle yanıtladı. Öte yandan iddialara göre Ulusoy, evlilik hazırlıklarına başladı.

İddialara göre ünlü çift, 2026 yılının yaz aylarında dünyaevine girecek.