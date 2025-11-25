Ceylan Kıbrıs’ta sahne aldı! Anneanne olduğunu müjdeledi

ŞARKICI Ceylan, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Sanat hayatında 41. yılını kutlamaya hazırlanan Ceylan, sahne öncesi verdiği röportajda anneanne olduğu müjdesini verdi. 51 yaşındaki şarkıcı, "Bir oğlumuz oldu. Süper anneanne oldum. Kızım Melodi'nin yeni üyesi Karel geldi. Bu güzel benden gelsin herkesten bir maşallah alırım" dedi.

