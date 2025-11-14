Derya Baykal gurur dolu anlar yaşadı! | Oğlu Mert Baykal’ın filmi ‘Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi’ gala yaptı!

Yönetmen koltuğunda Mert Baykal'ın oturduğu başrollerini Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in paylaştığı 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi veyahut Yan Yana' filminin galası önceki gün Zincirlikuyu'da gerçekleşti. Filmin yönetmenliğini oğlu Mert Baykal'ın üstlendiğini belirten Derya Baykal, "Oğlum benim gururum. Çok güzel bir şey izleyeceğimizi düşünüyorum umarım seyirci de karşılığını verir" dedi.

