Saadet Işıl Aksoy'dan duygusal itiraf: “Babamı bir çocuk gibi uğurladım”

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, geçtiğimiz gün Gökhan Çınar'ın programına konuk oldu. Aksoy; çocukluğunu, büyüme hikayesini ve kariyerini içtenlikle anlattı. Ünlü isim, programda polis anne babayla ve iki abisiyle nasıl büyüdüğünü anlatırken, "Beni bugün yapan şey o abilerle büyümüş olmak" dedi. Aksoy, kaybettiği babasından bahsederken "Yaş olarak yetişkin gibi görünsem de babamı bir çocuk gibi uğurladım" ifadelerini kullandı.



'HAYATIMIN GERÇEĞİ OYUNCULUK'

Aksoy, 'Aynaya baktığınızda kendinizi güzel buluyor musunuz?' sorusuna, "Güzel olduğumu söylüyorsunuz ama beni var eden şeyin bu olmadığını hep anlatmaya çalıştım. Zaman zaman bunu kapatmaya da çalıştım" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okurken oyunculuk kariyerinin nasıl başladığını şu sözlerle açıkladı, "18 yaşında sunuculuk yapmaya başladım sonra Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimleri aldım, yurt dışına gittim ve profesyonel olarak mesleğe başladım. Oyunculuk; bir anda içinden hiç çıkmak istemediğim, hayatımın gerçeğine dönüştü.