Alişan’ın esprisine Buse Varol’dan yanıt: “Çocuklara anneannesi baktı”

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve çocukları Burak ile Eliz, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde "Çocuklar, bana anne demeye başladı" diyerek espri yapan Alişan'ın bu sözleri eşi Buse Varol'a soruldu. Varol gülerek "Soralım çocuklara kim bakmış? Anneannesi baktı" dedi. Ardından çocuklarına dönerek "Size kim baktı?" diye sordu. Çocuklar "Anneannem" diye cevap verdi.

