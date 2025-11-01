Esra Dermancıoğlu’nun yeni oyunu seyirciyle buluştu

Esra Dermancıoğlu'nun, hem yazıp yönettiği hem de başrolünü Deniz Karaoğlu ile paylaştığı yeni oyunu ilk kez Zincirlikuyu'da sergilendi. Yoğun ilgi gören prömiyere, birçok ünlü isim katıldı.

GENÇLERE TAVSİYE

Altan Gördüm kızı Alize Gördüm ile birlikte prömiyeri izledi. Genç oyunculara tavsiyede bulunan Gördüm "İstediğiniz kadar güzel yakışıklı ya da yetenekli olun, alternatifsiz olmak istiyorsanız herkesten çok çalışmanız gerekiyor" diyerek öğüt verdi.



5 YILDIR ŞAHİDİM

Selen Öztürk, "Esra benim canım arkadaşım... Bu hayaline beş yıldır şahidim. Şimdi karşımda filizlendi, umarım seyirci de çok sever" diyerek heyecanını gizleyemedi.



HAYALİNİN PEŞİNDE

Gecede dikkat çeken çifti Burak Sağyaşar ve Hatice Şendil oldu. Sağyaşar "Esra, uzun zamandır hayalini kuruyordu biz de yanındayız" ifadelerini kullandı. Şendil ise "Bir oyuncunun kendi yazdığı ve yönettiği oyunu oynaması bence büyük bir hayal" şeklinde konuştu