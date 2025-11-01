PODCAST CANLI YAYIN

Esra Dermancıoğlu’nun yeni oyunu seyirciyle buluştu

Esra Dermancıoğlu’nun yazıp yönettiği ve Deniz Karaoğlu ile başrolünü paylaştığı oyun Zincirlikuyu’da ilk kez sahnelendi. Ünlü isimlerin katıldığı gecede, sanat dünyasından dostları Dermancıoğlu’na destek mesajları verdi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Esra Dermancıoğlu’nun yeni oyunu seyirciyle buluştu

Esra Dermancıoğlu'nun, hem yazıp yönettiği hem de başrolünü Deniz Karaoğlu ile paylaştığı yeni oyunu ilk kez Zincirlikuyu'da sergilendi. Yoğun ilgi gören prömiyere, birçok ünlü isim katıldı.

GENÇLERE TAVSİYE
Altan Gördüm kızı Alize Gördüm ile birlikte prömiyeri izledi. Genç oyunculara tavsiyede bulunan Gördüm "İstediğiniz kadar güzel yakışıklı ya da yetenekli olun, alternatifsiz olmak istiyorsanız herkesten çok çalışmanız gerekiyor" diyerek öğüt verdi.

5 YILDIR ŞAHİDİM
Selen Öztürk, "Esra benim canım arkadaşım... Bu hayaline beş yıldır şahidim. Şimdi karşımda filizlendi, umarım seyirci de çok sever" diyerek heyecanını gizleyemedi.

HAYALİNİN PEŞİNDE
Gecede dikkat çeken çifti Burak Sağyaşar ve Hatice Şendil oldu. Sağyaşar "Esra, uzun zamandır hayalini kuruyordu biz de yanındayız" ifadelerini kullandı. Şendil ise "Bir oyuncunun kendi yazdığı ve yönettiği oyunu oynaması bence büyük bir hayal" şeklinde konuştu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Gebze'de aynı bölgede bir bina çökmek üzere Kocaeli Valisi Aktaş: 12 binayı mühürledik
TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız”
Annelere erken emeklilik müjdesi! 57 bin TL avantaj...
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Washington Post: ABD gizli raporunda Soykırımcı İsrail’in Gazze’deki ihlalleri ortaya çıktı
Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"
Tarihi dava sonuçlandı! Piyasa değeri 30 milyon dolar... Yalı Rus mirasçılara verildi
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Kilyos’ta gizemli mezar! MI6 ajanının “manevi annesi” sırlarla gömüldü | Musevi,Yehova, Bahai üçgeninde gizemli mezar
CHP'li Emir'in “Hüseyin Gün kaybedildi” yalanına Başsavcılık'tan açıklama: "İşlemlerin tamamlanmasıyla cezaevine geri gönderildi"
Memura yüzde 19.54 zam! Ocak zammında yeni ipucu geldi: En az 61 bin TL!
Emekliye yüzde 13 zam! Yeni anket sonucu açıklandı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Beyaz Saray'da "altın" dönem! ABD Başkanı Donald Trump Lincoln Banyosu’nu baştan aşağı yeniledi
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
Futbolda yeni skandal: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! 3700 futbolcu inceleme altında
“Meclis’te İYİ Parti'den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik'ten sert tepki geldi: “Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez”
Zorlu İstanbul deplasmanı öncesi senaryo yazıldı! Fırtına'nın Aslan karşısındaki ilk önceliği disiplinli olmak...
Milli yıldızdan Fenerbahçe'ye söz! Transfer için temas kuruldu
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti