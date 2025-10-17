İzzet Özilhan boşandıktan sonra piyasaya açıldı

Yasemin Ergene, İzzet Özilhan ile 2011'de evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak Yasemin Özilhan olarak yeni bir yaşam kurmuştu. Ancak Yasemin Özilhan ve iş insanı İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği 3 Eylül'de resmen bitti. Sosyetik güzel, evliliğinin bittiğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Ergene ile 14 yıllık evliliğini noktalayan İzzet Özilhan, önceki akşam Bebek'te bir mekanda objektiflere takıldı. Mekanda arkadaşlarıyla vakit geçiren Özilhan, çıkışta muhabirlere görüntü vermemek için arka kapıyı tercih etti.