PODCAST CANLI YAYIN

Irmak Ünal kanserle mücadele ediyor

Irmak Ünal, yaklaşık 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Oyunculuğu bırakıp hayatını Bali’de sürdüren Ünal, “Teşhisle hem yıkıldım hem de kendimi yeniden inşa ettim” dedi

Giriş Tarihi:
Irmak Ünal kanserle mücadele ediyor

Oyuncu Cihan Ünal ile Sabiş Kuzuoğlu'nun kızı Irmak Ünal, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Oyunculuk kariyerini sonlandırarak Bali'ye yerleşen Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini ilk kez paylaştı. Ünal'ın samimi açıklamaları, sevenlerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. "Sonuçların 'meme kanseri' kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü... Ne sürpriz!" sözleriyle teşhis anını anlatan Ünal, yaşadığı süreci "Hem çok zor, hem çok gerçek, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü" ifadeleriyle tanımladı.

'ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR'
Ünal, Ekim ayının "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olduğunu hatırlatarak yaptığı paylaşımda, erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Ünlü isim, "Bu süreçte şunu çok net öğrendim: Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi korku değil, güç demek" dedi. Tedavi sürecinde yanında olan doktorlarına da teşekkür eden Ünal, "Bütün garipliğimle boğuşan ve her an bana kendimi güvende hissettiren doktoruma ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu

Irmak Ünal'a sosyal medyadan binlerce 'geçmiş olsun' mesajı atıldı.

Kötü günlerin geçmesini isteyen Ünal, bunun için büyük çaba sarf ediyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Trump’tan Gazze zirvesi: Türkiye masada
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
Aynadaki Yabancı
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi: Savcılıktan İçişleri Bakanlığına başvuru
Staj yapanlara erken emeklilik müjdesi! Annelere ve bazı mesleklere fırsat...
Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Tüm ifadelere Takvim.com.tr ulaştı! İntikam sözü dosyaya girdi: Daltonlar çetesinin kilit ismi talimatlar ondan
Trump’tan Çin’e sert misilleme: “Görüşmemiz için bir neden kalmadı”
Başkan Erdoğan'dan baba ocağı Rize'de İsrail'e uyarı: Tekrarı olursa bedeli olur!
ABD’de askeri tesiste patlama: Ölü ve yaralılar var
Yurt genelinde konut seferberliği! Hem deprem bölgesi hem kentsel dönüşüm projeleri bir arada yürütülüyor
AK Parti itiraz etmişti! CHP'nin hile karıştırdığı Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimi iptal edildi
Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı | Lübnan'a saldırı
Gazze'deki ateşkes sonrası Filistinliler kuzeydeki evlerine dönmeye başladı
Baklava kutusundaki rüşvette şok detaylar ortaya çıktı: CHP'li Mehmet Engin Tüter'den "boşluğuma geldi" savunması!
İşte Gazze'de ateşkesi sağlayan metin! Türkiye detayı: Görev gücü oluşturulacak
CHP'li Mehmet Ali Orpak'tan skandal: İçki fotoğrafıyla "hayırlı cumalar" mesajı paylaştı
Trump’ın Nobel rüyası sona erdi! Ödül Venezuela’ya gitti
CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındı
Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...