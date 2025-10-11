Irmak Ünal kanserle mücadele ediyor

Oyuncu Cihan Ünal ile Sabiş Kuzuoğlu'nun kızı Irmak Ünal, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Oyunculuk kariyerini sonlandırarak Bali'ye yerleşen Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini ilk kez paylaştı. Ünal'ın samimi açıklamaları, sevenlerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. "Sonuçların 'meme kanseri' kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü... Ne sürpriz!" sözleriyle teşhis anını anlatan Ünal, yaşadığı süreci "Hem çok zor, hem çok gerçek, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü" ifadeleriyle tanımladı.



'ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR'

Ünal, Ekim ayının "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olduğunu hatırlatarak yaptığı paylaşımda, erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Ünlü isim, "Bu süreçte şunu çok net öğrendim: Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi korku değil, güç demek" dedi. Tedavi sürecinde yanında olan doktorlarına da teşekkür eden Ünal, "Bütün garipliğimle boğuşan ve her an bana kendimi güvende hissettiren doktoruma ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu

Irmak Ünal'a sosyal medyadan binlerce 'geçmiş olsun' mesajı atıldı.



Kötü günlerin geçmesini isteyen Ünal, bunun için büyük çaba sarf ediyor.