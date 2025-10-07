PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan’ın ilk tanıtımı sosyal medyayı salladı

Yakında seyirciyle buluşacak olan Kuruluş Orhan, yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği 'Kuruluş Orhan' dizisi'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtım, görkemli prodüksiyonu, etkileyici savaş sahneleri ve müthiş oyuncu kadrosuyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kısa sürede milyonlarca izleyici tarafından görüntülenen tanıtım, aldığı binlerce yorum ile dünyada gündem oldu.

EFSANE İSİMLER KADRODA
Orhan Bey'in "Selam olsun biz geldik. Ben, Osman Bey oğlu Orhan. Derim ki: Selam olsun!" sözleri, sosyal medyayı salladı. Bu arada tanıtımda Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Mahassine Marabet, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş Dizisi'nde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan da rol aldı.

