Aşk acısına Enkaz

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Yudum, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden sanatçı, yeni şarkısı "Enkaz" hakkında konuştu: "Hepimiz zamanında bir aşk acısı çektik. Bu şarkı tam da o dönemlerde dinlenebilecek bir şarkı." dedi. Yudum'un söz ve müziği kendisine ait olan yeni teklisi "Enkaz", 3 Ekim'de tüm dijital platformlarda yerini alacak. Bağlama virtüözü olarak tanınan sanatçı, bu kez tarzının dışına çıkarak pop slow türünde bir eser seslendirdi. Yıldız Tilbe'nin konserlerinde kendi eserlerini seslendirmesinden büyük mutluluk duyduğunu da dile getirdi.